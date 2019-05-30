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Глава МИД Франции посетит Чернобыль

31.05.2019 19:46 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил о намерении в субботу, 1 июня, посетить Чернобыльскую зону.

"Завтра я буду посещать Чернобыль. Уже давно представитель иностранного правительства не посещал этот город и зону. Я еду туда, чтобы оценить нынешнее состояние реализации проекта по реабилитации и сохранению объекта Чернобыльской АЭС", - сказал министр журналистам после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу в Киеве.

 
 
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Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил о намерении в субботу, 1 июня, посетить Чернобыльскую зону.
 
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