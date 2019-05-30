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Тысячи манифестантов требовали в Алжире очищения власти от сторонников Бутефлики

31.05.2019 19:07 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Несколько тысяч человек вышли на улицы Алжира, чтобы добиться дальнейших политических изменений после отставки два месяца назад президента страны Абдельазиза Бутефлики, передают в пятницу западные СМИ.

По данным СМИ, акции протеста прошли, несмотря на задержание полицией около 50 демонстрантов.

Протестующие скандировали лозунг "Никаких выборов с этой бандой у власти"; и осуждали идею провести президентские выборы в июле. Кроме того, демонстранты требуют отставки всех чиновников, связанных с экс-президентом, ранее ушедшим со своего поста.

2 апреля после массовых акций протеста занимавший с 1999 года пост президента Алжира Абдельазиз Бутефлика объявил, что уходит с поста. На следующий день члены конституционного совета Алжира официально утвердили его отставку.

Временно исполняющим обязанности президента страны был назначен председатель Совета нации - верхней палаты парламента - Абделькадер Бенсалах.

Позднее он объявил, что президентские выборы в Алжире пройдут 4 июля.

 
 
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Несколько тысяч человек вышли на улицы Алжира, чтобы добиться дальнейших политических изменений после отставки два месяца назад президента страны Абдельазиза...
 
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