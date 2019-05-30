В Минтруда назвали проблему, которая может помешать везде поднять средние зарплаты до 400 рублей

Источник материала: Tut.by

В Беларуси снижается количество организаций, где уровень средней зарплаты менее 200 долларов в эквиваленте, сообщила сегодня министр труда и соцзащиты Ирина Костевич. Она подчеркнула, что эту проблему в правительстве намерены ликвидировать к окончанию первого полугодия 2019 года, передает Федерация профсоюзов. Однако вызывает опасение следующий факт: контролирующие органы выявили 197 эпизодов, когда наниматели не соблюдали гарантии минимальной оплаты труда, сообщила Ирина Костевич на Нацсовете по трудовым и соцвопросам.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

"155 должностных лиц будут привлечены к ответственности на сумму более 10 тысяч рублей», — прокомментировала ситуацию Ирина Костевич.

Напомним, накануне первый вице-премьер Александр Турчин заявил, что власти намерены к 1 июля поднять средние зарплаты на тех предприятиях, на которых они ниже 400 рублей. А с 1 января 2020 года, по его словам, власти займутся предприятиями, на которых средние зарплаты ниже 500 рублей.

Ирина Костевич сегодня также сообщила, что в Беларуси постепенно теряет свою остроту вопрос своевременности расчетов с работниками, сообщила министр труда. Благодаря ужесточению контрольных функций, случаев задержек зарплат становится все меньше: в 2018 году количество таких нарушений уменьшилось на 17%. Эту тенденцию в правительстве намерены сохранить. В числе других задач — восстановить 40-процентное соотношение размера пенсии к уровню средней зарплаты по стране. Напомним, что у властей уже не первый год не получается выйти на этот показатель.