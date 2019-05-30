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Минское «Динамо» расстается с главным тренером
Источник материала: Tut.by
Главный тренер минского «Динамо» Роман Пилипчук покидает свой пост, сообщает пресс-служба столичного футбольного клуба.
Такое решение принято «в связи с предлагаемым пересмотром контрактных обязательств ввиду временно нестабильной финансовой ситуации в клубе».
Контракт расторгнут по соглашению сторон.
Роман Пилипчук возглавлял тренерский штаб минского «Динамо» с 1 февраля 2019 года.
Также команду покинут его ассистенты Денис Попов, Владимир Власенко и Иван Пилипчук.
Руководить командой в на следующем матче Витебске будет Радислав Орловский.
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Контракт расторгнут по соглашению сторон.
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