Минское «Динамо» расстается с главным тренером

Источник материала: Tut.by

Главный тренер минского «Динамо» Роман Пилипчук покидает свой пост, сообщает пресс-служба столичного футбольного клуба.

Такое решение принято «в связи с предлагаемым пересмотром контрактных обязательств ввиду временно нестабильной финансовой ситуации в клубе».

Контракт расторгнут по соглашению сторон.

Роман Пилипчук возглавлял тренерский штаб минского «Динамо» с 1 февраля 2019 года.

Также команду покинут его ассистенты Денис Попов, Владимир Власенко и Иван Пилипчук.

Руководить командой в на следующем матче Витебске будет Радислав Орловский.