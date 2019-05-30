ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Минск-Арена» передана дирекции II Европейских игр для проведения соревнований форума

31.05.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Многопрофильный культурно-спортивный комплекс «Минск-Арена» передан сегодня дирекции II Европейских игр 2019 года для подготовки и проведения соревнований спортивного форума, сообщили БЕЛТА в пресс-службе фонда игр.

По словам генерального директора объекта Николая Ананьева, комплекс всегда готов к проведению мероприятий любого формата, соревнования II Европейских игр не станут исключением.

«Комплекс включает в себя четыре сооружения: спортивно-зрелищную арену, вмещающую 15 тыс. зрителей, здание велодрома вместимостью 2 тыс. мест, конькобежный стадион на 3 тыс. мест и многоуровневую стоянку. Объект имеет сложное техническое исполнение, обладает уникальным сценическим комплексом, не имеющим аналогов в Беларуси, самым современным оборудованием и оснащением, которое полностью соответствует всем профессиональным требованиям», — отметил он.

«Для дирекции предстоящего спортивного форума «Минск-Арена» выделяется в общем перечне объектов, поскольку здесь одновременно пройдут не только соревнования по нескольким видам программы, но и разместится одна из официальных фан-зон II Европейских игр 2019 года. Особенно хочется подчеркнуть уровень взаимопонимания и взаимодействия, сложившегося между сотрудниками дирекции и спортивных объектов. Не сомневаюсь, что благодаря слаженной работе всех служб и популярности проводимых здесь видов спорта «Минск-Арена» станет одной из самых востребованных у болельщиков и гостей столицы площадок. На данный момент уже отработаны все алгоритмы трансформации площадки для проведения различных дисциплин — по итогам тестовых соревнований нами была получена положительная оценка предложенных решений со стороны Европейского гимнастического союза», — сказал генеральный директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Георгий Катулин.

«Минск-Арена» во время II Европейских игр с 22 по 30 июня примет соревнования по гимнастическим видам (художественная и спортивная гимнастика, аэробика, акробатика, прыжки на батуте), с 27 по 30 — по велоспорту на треке. Стоимость билетов составляет от Br7 до Br30.

II Европейские игры — крупнейший в истории Беларуси мультиспортивный форум, который пройдет в столице с 21 по 30 июня 2019 года. Соревнования в 15 видах спорта, 8 из которых станут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио, пройдут на 12 спортивных объектах Минска.-

#подготовка евроигры
https://www.belta.by/
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 65
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Многопрофильный культурно-спортивный комплекс «Минск-Арена» передан сегодня дирекции II Европейских игр 2019 года для подготовки и проведения соревнований...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минтруда назвали проблему, которая может помешать везде поднять средние зарплаты до 400 рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика