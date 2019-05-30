Стартап по расшифровке анализов онлайн из Гродно выиграл международный Invest Weekend

Источник материала: Вороновская газета





Сервис по расшифровке онлайн лабораторных показателей LabMap стал победителем конкурса стартапов Invest Weekend.

Команда проекта пока делает основную ставку на российский рынок из-за развитости телемедицинских сервисов и платежеспособного спроса. Впрочем, в Беларуси стартап также расширяет клиентскую базу и развивает партнёрскую сеть.

Создатель стартапа Максим Кажина, по совместительству собственник и руководитель гродненского медцентра «Клиника женского здоровья», рассказал dev.by о проекте и планах по его развитию, в том числе с использованием нейронных сетей.

— Нашему проекту год. Если в двух словах, то мы доступным языком объясняем людям, что означают результаты их анализов. Основным преимуществом является скорость: мы отвечаем за 24 часа. В планах постепенно сокращать этот показатель.



Начинали мы с телеграмм-бота и в основном ориентировались на Россию. Как только в России начали блокировать Телеграмм, мы разработали свой сайт и сейчас его развиваем. Месяц назад на сайте запустили личный кабинет. Пользователь в нём регистрируется, заполняет личные данные, указывает свои заболевания, в том числе хронические, описывает жалобы. Затем прикрепляет анализы в любом формате, вносит оплату и через 24 часа получает заключение на электронную почту, — рассказывает Максим Кажина.

Компания на данный момент расшифровывает все возможные анализы. Лишь по этическим соображениям не анализируются лабораторные показатели, которые с точки зрения LabMap являются неинформативными.

Сейчас LabMap переходит к полуручной расшифровке данных, используя наработанную базу шаблонов. В краткосрочной перспективе весь процесс будет автоматизирован. В частности, компания ведет переговоры с лабораториями о предоставлении информации через API. Данные будут автоматически оцифровываться, система будет строить графики, выводить динамику по тем или иным показателям и давать рекомендации в автоматическом режиме. Как только будет реализована эта часть проекта, LabMap сможет внедрить сервис по подписке (за хранение, оцифровку и расшифровку данных). Также компания планирует подключить сервис по геолокации и задействовать в работе нейронную сеть.

На данный момент LabMap принимает 300 заказов в месяц. В личном кабинете зарегистрировано около 2 тысяч человек, ежедневный прирост аудитории — 50-100 человек. В России — 72% пользователей, в Беларуси — 17%. В команде есть программист, врач лабораторной диагностики, «у которого самый популярный блог по диагностике в Инстаграмм и 100 тысяч подписчиков, а также несколько врачей», — уточняет руководитель LabMap.

Белорусский рынок пока пустой



— LabMap сейчас расширяет свою партнерскую сеть. В России ведем переговоры с медицинским центром, который занимается чекапами (программа комплексного медицинского обследования с применением лабораторной, инструментальной и функциональной диагностики). Договариваемся с медцентрами, которые проводят лабораторную диагностику и заинтересованы заказывать у нас расшифровку.



В Беларуси мы также ведем переговоры и договариваемся о партнерстве с несколькими лабораториями, которые не занимаются расшифровкой анализов. Сейчас нашим партнёром является европейская лаборатория, у которой более 40 пунктов по Беларуси. В Беларуси пока тестируем сервис в четырех городах — Пинске, Гродно (2 пункта), Бресте, Барановичах.



После INVEST WEEKEND пошли звонки от лабораторий и других компаний с предложением сотрудничества. Также звонят инвесторы, однако условия нас пока не привлекают. Хотя мы открыты к диалогу. Вообще, белорусский рынок специфический. Мы пока его тестируем. Откровенно говоря, российский и европейские рынки для нас более привлекательные, — делает вывод Максим Кажина.

По его словам, в Беларуси есть проблема с платежеспособным спросом. Минимальная стоимость расшифровки одного анализа в LabMap — 5 долларов, «и это в три раза дешевле, чем очный визит в врачу».

— Но в Беларуси многие не хотят платить за услугу. Хотя мы пока не проводили здесь проблемных интервью. Сейчас, наверное, надо это сделать, чтобы глубже понять рынок и потенциальных клиентов, за что они готовы платить, а за что нет.

В России люди готовы платить. При этом страна большая и не везде гражданам доступны качественные медицинские услуги, в том числе оперативная расшифровка анализов. Поэтому на наши услуги есть спрос, — поясняет руководитель LabMap.

Кроме того, в России формируется необходимая для бизнеса правовая база, в частности, появляются законодательные акты о телемедицине, и сам рынок активно развивается.

— Телемедицинские сервисы в России активно развиваются. Появились такие гиганты как Яндекс.Здоровье, медицинские стартапы сотрудничают со страховыми компаниями, операторами связи, поэтому появляются такие сервисы как МТС Здоровье. Белорусский рынок пока пустой и в этой связи есть определённые сложности с продвижением.

Кстати, на данном этапе развития сервис LabMap не позиционируется как медицинский. Об этом мы специально указываем и обращаем внимание в наших заключениях. Мы активно наблюдаем за развитием законодательства в этой сфере и надеемся, что ситуация изменится, — пояснил руководитель LabMap.

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