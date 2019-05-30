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Стартап по расшифровке анализов онлайн из Гродно выиграл международный Invest Weekend
31.05.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Сервис по расшифровке онлайн лабораторных показателей LabMap стал победителем конкурса стартапов Invest Weekend.
Команда проекта пока делает основную ставку на российский рынок из-за развитости телемедицинских сервисов и платежеспособного спроса. Впрочем, в Беларуси стартап также расширяет клиентскую базу и развивает партнёрскую сеть.
Создатель стартапа Максим Кажина, по совместительству собственник и руководитель гродненского медцентра «Клиника женского здоровья», рассказал dev.by о проекте и планах по его развитию, в том числе с использованием нейронных сетей.
— Нашему проекту год. Если в двух словах, то мы доступным языком объясняем людям, что означают результаты их анализов. Основным преимуществом является скорость: мы отвечаем за 24 часа. В планах постепенно сокращать этот показатель.
Компания на данный момент расшифровывает все возможные анализы. Лишь по этическим соображениям не анализируются лабораторные показатели, которые с точки зрения LabMap являются неинформативными.
Сейчас LabMap переходит к полуручной расшифровке данных, используя наработанную базу шаблонов. В краткосрочной перспективе весь процесс будет автоматизирован. В частности, компания ведет переговоры с лабораториями о предоставлении информации через API. Данные будут автоматически оцифровываться, система будет строить графики, выводить динамику по тем или иным показателям и давать рекомендации в автоматическом режиме.
На данный момент LabMap принимает 300 заказов в месяц. В личном кабинете зарегистрировано около 2 тысяч человек, ежедневный прирост аудитории — 50-100 человек. В России — 72% пользователей, в Беларуси — 17%. В команде есть программист, врач лабораторной диагностики, «у которого самый популярный блог по диагностике в Инстаграмм и 100 тысяч подписчиков, а также несколько врачей», — уточняет руководитель LabMap.
Белорусский рынок пока пустой
По его словам, в Беларуси есть проблема с платежеспособным спросом. Минимальная стоимость расшифровки одного анализа в LabMap — 5 долларов, «и это в три раза дешевле, чем очный визит в врачу».
— Но в Беларуси многие не хотят платить за услугу. Хотя мы пока не проводили здесь проблемных интервью. Сейчас, наверное, надо это сделать, чтобы глубже понять рынок и потенциальных клиентов, за что они готовы платить, а за что нет.
Кроме того, в России формируется необходимая для бизнеса правовая база, в частности, появляются законодательные акты о телемедицине, и сам рынок активно развивается.
— Телемедицинские сервисы в России активно развиваются. Появились такие гиганты как Яндекс.Здоровье, медицинские стартапы сотрудничают со страховыми компаниями, операторами связи, поэтому появляются такие сервисы как МТС Здоровье. Белорусский рынок пока пустой и в этой связи есть определённые сложности с продвижением.
Кстати, на данном этапе развития сервис LabMap не позиционируется как медицинский. Об этом мы специально указываем и обращаем внимание в наших заключениях. Мы активно наблюдаем за развитием законодательства в этой сфере и надеемся, что ситуация изменится, — пояснил руководитель LabMap.
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Сервис по расшифровке онлайн лабораторных показателей LabMap стал победителем конкурса стартапов Invest Weekend. Команда проекта пока делает основную ставку на российский...
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