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Стартап по расшифровке анализов онлайн из Гродно выиграл международный Invest Weekend

31.05.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Стартап по расшифровке анализов онлайн из Гродно выиграл международный Invest Weekend

Сервис по расшифровке онлайн лабораторных показателей LabMap стал победителем конкурса стартапов Invest Weekend.

Команда проекта пока делает основную ставку на российский рынок из-за развитости телемедицинских сервисов и платежеспособного спроса. Впрочем, в Беларуси стартап также расширяет клиентскую базу и развивает партнёрскую сеть.

Создатель стартапа Максим Кажина, по совместительству собственник и руководитель гродненского медцентра «Клиника женского здоровья», рассказал dev.by о проекте и планах по его развитию, в том числе с использованием нейронных сетей.

— Нашему проекту год. Если в двух словах, то мы доступным языком объясняем людям, что означают результаты их анализов. Основным преимуществом является скорость: мы отвечаем за 24 часа. В планах постепенно сокращать этот показатель.

Начинали мы с телеграмм-бота и в основном ориентировались на Россию. Как только в России начали блокировать Телеграмм, мы разработали свой сайт и сейчас его развиваем. Месяц назад на сайте запустили личный кабинет. Пользователь в нём регистрируется, заполняет личные данные, указывает свои заболевания, в том числе хронические, описывает жалобы. Затем прикрепляет анализы в любом формате, вносит оплату и через 24 часа получает заключение на электронную почту, — рассказывает Максим Кажина.

Компания на данный момент расшифровывает все возможные анализы. Лишь по этическим соображениям не анализируются лабораторные показатели, которые с точки зрения LabMap являются неинформативными.

Сейчас LabMap переходит к полуручной расшифровке данных, используя наработанную базу шаблонов. В краткосрочной перспективе весь процесс будет автоматизирован. В частности, компания ведет переговоры с лабораториями о предоставлении информации через API. Данные будут автоматически оцифровываться, система будет строить графики, выводить динамику по тем или иным показателям и давать рекомендации в автоматическом режиме. Как только будет реализована эта часть проекта, LabMap сможет внедрить сервис по подписке (за хранение, оцифровку и расшифровку данных). Также компания планирует подключить сервис по геолокации и задействовать в работе нейронную сеть.

На данный момент LabMap принимает 300 заказов в месяц. В личном кабинете зарегистрировано около 2 тысяч человек, ежедневный прирост аудитории — 50-100 человек. В России — 72% пользователей, в Беларуси — 17%.  В команде есть программист, врач лабораторной диагностики, «у которого самый популярный блог по диагностике в Инстаграмм и 100 тысяч подписчиков, а также несколько врачей», — уточняет руководитель LabMap.

Белорусский рынок пока пустой 

— LabMap сейчас расширяет свою партнерскую сеть.  В России ведем переговоры с медицинским центром, который занимается чекапами (программа комплексного медицинского обследования с применением лабораторной, инструментальной и функциональной диагностики). Договариваемся с медцентрами, которые проводят лабораторную диагностику и заинтересованы заказывать у нас расшифровку.

В Беларуси мы также ведем переговоры и договариваемся о партнерстве с несколькими лабораториями, которые не занимаются расшифровкой анализов. Сейчас нашим партнёром является европейская лаборатория, у которой более 40 пунктов по Беларуси. В Беларуси пока тестируем сервис в четырех городах — Пинске, Гродно (2 пункта), Бресте, Барановичах.

После INVEST WEEKEND пошли звонки от лабораторий и других компаний с предложением сотрудничества. Также звонят инвесторы, однако условия нас пока не привлекают. Хотя мы открыты к диалогу.  Вообще, белорусский  рынок специфический. Мы пока его тестируем. Откровенно говоря, российский и  европейские рынки для нас более привлекательные, — делает вывод Максим Кажина.

По его словам, в Беларуси есть проблема с платежеспособным спросом. Минимальная стоимость расшифровки одного анализа в LabMap — 5 долларов, «и это в три раза дешевле, чем очный визит в врачу».

— Но в Беларуси многие не хотят платить за услугу. Хотя мы пока не проводили здесь проблемных интервью. Сейчас, наверное, надо это сделать, чтобы глубже понять рынок и потенциальных клиентов, за что они готовы платить, а за что нет.
В России люди готовы платить. При этом страна большая и не везде гражданам доступны качественные медицинские услуги, в том числе оперативная расшифровка анализов. Поэтому на наши услуги есть спрос, — поясняет руководитель LabMap.

Кроме того, в России формируется необходимая для бизнеса правовая база, в частности, появляются законодательные акты о телемедицине, и сам рынок активно развивается.

— Телемедицинские сервисы в России активно развиваются. Появились такие гиганты как Яндекс.Здоровье, медицинские стартапы сотрудничают со страховыми компаниями, операторами связи, поэтому появляются такие сервисы как МТС Здоровье. Белорусский рынок пока пустой и в этой связи есть определённые сложности с продвижением.

Кстати, на данном этапе развития сервис LabMap не позиционируется как медицинский. Об этом мы специально указываем и обращаем внимание в наших заключениях. Мы активно наблюдаем за развитием законодательства в этой сфере и надеемся, что ситуация изменится, — пояснил руководитель LabMap.

dev.by
 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Сервис по расшифровке онлайн лабораторных показателей LabMap стал победителем конкурса стартапов Invest Weekend. Команда проекта пока делает основную ставку на российский...
 
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