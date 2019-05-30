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У детства должны быть счастливые глаза…

31.05.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

У детства должны быть счастливые глаза…

Обеденную тишину Радуни всколыхнул рев моторов мощных мотоциклов. Байкеров уже с утра с нетерпением ждала ребятня. И возле социально-педагогического центра в приподнятом настроении вместе с педагогами дети встречали давних друзей.


У детства должны быть счастливые глаза…
У детства должны быть счастливые глаза…
У детства должны быть счастливые глаза…

Третий год Дмитрий Матылевич с товарищами спешат в Радунь, чтобы зажечь улыбки на лицах у детей, подарить им частичку своей души.

— Сюда мы приезжаем с открытыми сердцами, — делится Дмитрий Чеславович. — Здорово в последний учебный день организовать для ребят настоящий праздник. Конечно же, приготовили подарки. Но важнее, считаем, общение с детьми. Главное — они должны почувствовать, что кому-то нужны. У детства должны быть счастливые глаза.


У детства должны быть счастливые глаза…
У детства должны быть счастливые глаза…
У детства должны быть счастливые глаза…
У детства должны быть счастливые глаза…
У детства должны быть счастливые глаза…
У детства должны быть счастливые глаза…
У детства должны быть счастливые глаза…
У детства должны быть счастливые глаза…
У детства должны быть счастливые глаза…

В изобилии у ребятни были сладости. Кроме байкеров, их привезли председатель районного объединения профсоюзов Елена Ястремская и заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних райисполкома Жанна Халецкая. Сильные духом мужчины позаботились о летней и спортивной обуви для воспитанников Центра. Не обошли вниманием и необходимость устройства быта ребят. Спальни украсят новые шторы, а привезенные хозтовары пригодятся при ремонте помещений. Все это детишки оценят вскоре. Но а пока от души веселились они вместе со взрослыми. Дружно сыграли в шуточную спартакиаду. Названия для команд, капитанами которых стали гости Дмитрий Ткач и Александр Чайко, подобрали тематические — «Гонщики» и «Мотоцикл». И как водится у добрых знакомых, с удовольствием скандировали: «Победила дружба!» Что с радостью отметили долгожданным катанием на байках и сладким столом.


У детства должны быть счастливые глаза…
У детства должны быть счастливые глаза…
У детства должны быть счастливые глаза…
У детства должны быть счастливые глаза…
У детства должны быть счастливые глаза…
У детства должны быть счастливые глаза…
У детства должны быть счастливые глаза…
У детства должны быть счастливые глаза…
У детства должны быть счастливые глаза…
У детства должны быть счастливые глаза…
У детства должны быть счастливые глаза…
У детства должны быть счастливые глаза…
У детства должны быть счастливые глаза…
У детства должны быть счастливые глаза…

В этот день гостей встречали семьи Гончаровых из Вороново и Лабан из Начи. Председатель районной организации Белорусский союз женщин Елена Ястремская и член правления Ирина Щеглик ко Дню защиты детей приготовили сладости. Подарок за воспитание замечательной и прилежной внучки Дианы получила Данута Станиславовна Лабан. Узнав, что у их дедушки Станислава Генриковича возникли большие проблемы со здоровьем, в дом постучалась и председатель районной организации БОКК Валентина Нарбут, которая вручила ему необходимые гигиенические средства.


У детства должны быть счастливые глаза…
У детства должны быть счастливые глаза…
У детства должны быть счастливые глаза…
У детства должны быть счастливые глаза…
У детства должны быть счастливые глаза…
У детства должны быть счастливые глаза…
У детства должны быть счастливые глаза…

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
 
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Обеденную тишину Радуни всколыхнул рев моторов мощных мотоциклов. Байкеров уже с утра с нетерпением ждала ребятня. И возле социально-педагогического центра в...
 
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