Объект съемок передачи «Поедем, поедим!» с Джоном Уорреном - улица Советская в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

Одной из красивейших традиций нашего города, безусловно, остается зажжение керосиновых фонарей на улице Советской. Неутомимый Брестский фонарщик в форме петровских времен, зажигая старинные керосиновые фонари, дает символический старт вечернему освещению Бреста. Ежедневно, к назначенному времени, у фонарей собираются горожане и гости, чтобы на мобильные телефоны и видеокамеры запечатлеть это таинство.



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К брестской традиции 30 мая 2019 года присоединился известный англичанин (по происхождению), ныне российский телеведущий - Джон Уоррен. Он зажег несколько фонарей и пообщался с людьми.



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Очевидно, что в последнее время популярность личности телеведущего неуклонно растет.



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За полчаса пребывания на Советской, Джон получил в подарок автопортрет от брестской художницы Наталли Шайон, конфеты с оригинальными начинками от местного шоколатье Александра Скиндера, имбирный пряник с предсказанием от брестчанки Татьяны Стасюк и уникальные травяные стельки от председателя областного профсоюза ремесленников «Содружность» Жана Васько.