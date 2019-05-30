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Объект съемок передачи «Поедем, поедим!» с Джоном Уорреном - улица Советская в Бресте

31.05.2019 20:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Одной из красивейших традиций нашего города, безусловно, остается зажжение керосиновых фонарей на улице Советской. Неутомимый Брестский фонарщик в форме петровских времен, зажигая старинные керосиновые фонари, дает символический старт вечернему освещению Бреста. Ежедневно, к назначенному времени, у фонарей собираются горожане и гости, чтобы на мобильные телефоны и видеокамеры запечатлеть это таинство.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66713.php

Объект съемок передачи «Поедем, поедим!» с Джоном Уорреном - улица Советская в Бресте

К брестской традиции 30 мая 2019 года присоединился известный англичанин (по происхождению), ныне российский телеведущий - Джон Уоррен. Он зажег несколько фонарей и пообщался с людьми.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66713.php

Объект съемок передачи «Поедем, поедим!» с Джоном Уорреном - улица Советская в Бресте

Очевидно, что в последнее время популярность личности телеведущего неуклонно растет.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66713.php

Объект съемок передачи «Поедем, поедим!» с Джоном Уорреном - улица Советская в Бресте

За полчаса пребывания на Советской, Джон получил в подарок автопортрет от брестской художницы Наталли Шайон, конфеты с оригинальными начинками от местного шоколатье Александра Скиндера, имбирный пряник с предсказанием от брестчанки Татьяны Стасюк и уникальные травяные стельки от председателя областного профсоюза ремесленников «Содружность» Жана Васько.

 
Теги: Брест
 
 
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  Одной из красивейших традиций нашего города, безусловно, остается зажжение керосиновых фонарей на улице Советской. Неутомимый Брестский фонарщик в форме...
 
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