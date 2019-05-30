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На автодороге Р2 «Столбцы-Ивацевичи-Кобрин» задержан водитель грузового автомобиля с 3,8 промилле алкоголя

31.05.2019 20:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

29 мая 2019 года около 22:25 часов в оперативно-дежурную службу Барановичского ГОВД поступило сообщение, о том, что по автодороге Р2 «Столбцы-Ивацевичи-Кобрин» движется грузовой автомобиль марки «Исудзу», при этом водитель большегруза управляет автомобилем крайне опасно – виляет со стороны в сторону, резко тормозит, а затем опять ускоряет движение. По сообщению незамедлительно был направлен ближайший экипаж ГАИ Барановичского ГОВД. 


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66712.php

На автодороге Р2 «Столбцы-Ивацевичи-Кобрин» задержан водитель грузового автомобиля с 3,8 промилле алкоголя


Буквально через несколько минут, на 67-м км указанной автодороги, водитель «Исудзу» был остановлен. После остановки транспортного средства физическое состояние водителя действительно вызвало подозрение. Мужчине, 1972 года рождения, жителю Бреста, было предложено пройти медицинское освидетельствование, результаты которого подтвердили факт того, что он находится в состоянии сильного алкогольного опьянения, в выдыхаемом воздухе – 3,8 промилле алкоголя!!! 

Мужчина работает водителем в одном из Брестских транспортных предприятий и ехал из города Глубокое Витебской области в Брест

В отношении правонарушителя составлен административный протокол по ч.1 ст.18.16 КоАП Республики Беларусь (ему грозит штраф в размере от 50 до 100 БВ и лишение права управления сроком на три года). 

Уважаемые участники дорожного движения, чтобы предотвратить опасность, нужно просто набрать номер 102 (звонок бесплатный, круглосуточно) и сообщить информацию о фактах нахождения в состоянии алкогольного опьянения на дороге водителей, пешеходов, велосипедистов и других участников дорожного движения, поведение которых небезопасно и требует принятия безотлагательных мер по их удалению с проезжей части, а также об иных фактах, влияющих на безопасность дорожного движения. Может этим, Вы спасете кому-нибудь жизнь, убережете от беды. Будьте внимательны и взаимовежливы на дорогах! 

 
Теги: Брест
 
 
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  29 мая 2019 года около 22:25 часов в оперативно-дежурную службу Барановичского ГОВД поступило сообщение, о том, что по автодороге Р2 «Столбцы-Ивацевичи-Кобрин»...
 
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