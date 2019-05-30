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В Ивье 20-летний водитель легковушки сбил 13-летнего велосипедиста - ребенок в больнице
Источник материала: Tut.by
31 мая в Ивье Гродненской области легковушка сбила мальчика на велосипеде. Ребенок получил тяжелые травмы и находится в больнице,
В ведомстве сообщили, что 20-летний водитель Renault сбил двигавшегося во встречном направлении 13-летнего велосипедиста. С тяжелыми травмами ребенок госпитализирован.
В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений). Наказание по данной статье — от исправительных работ до лишения свободы на пять лет.
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31 мая в Ивье Гродненской области легковушка сбила мальчика на велосипеде.
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