В Ивье 20-летний водитель легковушки сбил 13-летнего велосипедиста - ребенок в больнице

Источник материала: Tut.by

31 мая в Ивье Гродненской области легковушка сбила мальчика на велосипеде. Ребенок получил тяжелые травмы и находится в больнице, сообщает Следственный комитет.



Фото: Следственный комитет

В ведомстве сообщили, что 20-летний водитель Renault сбил двигавшегося во встречном направлении 13-летнего велосипедиста. С тяжелыми травмами ребенок госпитализирован.



Фото: Следственный комитет

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений). Наказание по данной статье — от исправительных работ до лишения свободы на пять лет.