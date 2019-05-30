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Награждение победителей в творческих конкурсах – Фото
31.05.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Сегодня в Детской школе искусств и вокально-хорового мастерства награждали учащихся, которые стали победителями в международных и республиканских творческих конкурсах.
Фото Михаила Левцова
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Сегодня в Детской школе искусств и вокально-хорового мастерства награждали учащихся, которые стали победителями в международных и республиканских творческих...
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