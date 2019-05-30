В районе Молодёжного центра горела квартира, мужчина в тяжёлом состоянии

Источник материала: Слуцк Город





В 19:22 в дежурную службу Слуцкого РОЧС от соседей поступило сообщение о пожаре в доме по улице Социалистическая, д. 1. Это пятиэтажка, на первом этаже которой работает аптека.

Позвонившие на 101 случчане сообщили, что в подъезде произошло сильное задымление. На место незамедлительно выехали несколько спасательных экипажей.

Прибыв на место, работниками Слуцкого РОЧС было установлено, что на 3-м этаже дома горит квартира, в которой в комнате на диване находится проживающий там мужчина 1972 года рождения.

Огнеборцы достали его из квартиры, в очень тяжёлом состоянии с сильными ожогами пострадавшего забрала скорая помощь, сообщил сайту SlutskGorod старший инспектор группы пропаганды и обучения Слуцкого РОЧС Дмитрий Щербаченя.

Хозяйка квартиры - мать пострадавшего - дымом не надышалась и отказалась от госпитализации.

Причины пожара выясняются.



Slutsk-Gorod.by