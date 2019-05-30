|
В районе Молодёжного центра горела квартира, мужчина в тяжёлом состоянии
31.05.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В 19:22 в дежурную службу Слуцкого РОЧС от соседей поступило сообщение о пожаре в доме по улице Социалистическая, д. 1. Это пятиэтажка, на первом этаже которой работает аптека.
Позвонившие на 101 случчане сообщили, что в подъезде произошло сильное задымление. На место незамедлительно выехали несколько спасательных экипажей.
Прибыв на место, работниками Слуцкого РОЧС было установлено, что на 3-м этаже дома горит квартира, в которой в комнате на диване находится проживающий там мужчина 1972 года рождения.
Огнеборцы достали его из квартиры, в очень тяжёлом состоянии с сильными ожогами пострадавшего забрала скорая помощь, сообщил сайту SlutskGorod старший инспектор группы пропаганды и обучения Слуцкого РОЧС Дмитрий Щербаченя.
Хозяйка квартиры - мать пострадавшего - дымом не надышалась и отказалась от госпитализации.
Причины пожара выясняются.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 19:22 в дежурную службу Слуцкого РОЧС от соседей поступило сообщение о пожаре в доме по улице Социалистическая, д. 1. Это пятиэтажка, на первом этаже которой работает...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)