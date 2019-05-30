Автомобилисты посетили слуцкий коррекционно-развивающий центр

Источник материала: Слуцк Город





Фотографии участников

Автомобилисты из сообщества «Без тормозов в Слуцке» в преддверии Дня защиты детей посетили «Слуцкий районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации».

По согласованию с администрацией учреждения водители вручили коррекционно-развивающему центру сертификат на 400 рублей. Эти средства будут использованы при ремонте помещений, где дети остаются на круглосуточное пребывание.









Одновременно с этим коррекционный центр посетили байкеры из мотоклуба «Iron Pride MC».





Группа «Без тормозов в Слуцке» не в первый раз участвует в социальных инициативах. Перед Новым годом ребята посетили с подарками Слуцкий специализированный дом ребёнка, а весной установили на пешеходных переходах города таблички, напоминающие пешеходам о правиле «смотреть по сторонам».



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