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Автомобилисты посетили слуцкий коррекционно-развивающий центр
31.05.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Автомобилисты из сообщества «Без тормозов в Слуцке» в преддверии Дня защиты детей посетили «Слуцкий районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации».
По согласованию с администрацией учреждения водители вручили коррекционно-развивающему центру сертификат на 400 рублей. Эти средства будут использованы при ремонте помещений, где дети остаются на круглосуточное пребывание.
Одновременно с этим коррекционный центр посетили байкеры из мотоклуба «Iron Pride MC».
Группа «Без тормозов в Слуцке» не в первый раз участвует в социальных инициативах. Перед Новым годом ребята
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Автомобилисты из сообщества «Без тормозов в Слуцке» в преддверии Дня защиты детей посетили «Слуцкий районный центр коррекционно-развивающего обучения и...
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