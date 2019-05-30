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Автомобилисты посетили слуцкий коррекционно-развивающий центр

31.05.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Автомобилисты посетили слуцкий коррекционно-развивающий центр

    Фотографии участников

Автомобилисты из сообщества «Без тормозов в Слуцке» в преддверии Дня защиты детей посетили «Слуцкий районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации».

По согласованию с администрацией учреждения водители вручили коррекционно-развивающему центру сертификат на 400 рублей. Эти средства будут использованы при ремонте помещений, где дети остаются на круглосуточное пребывание.

Автомобилисты посетили слуцкий коррекционно-развивающий центр


Одновременно с этим коррекционный центр посетили байкеры из мотоклуба «Iron Pride MC».

Автомобилисты посетили слуцкий коррекционно-развивающий центр

Группа «Без тормозов в Слуцке» не в первый раз участвует в социальных инициативах. Перед Новым годом ребята посетили с подарками Слуцкий специализированный дом ребёнка, а весной установили на пешеходных переходах города таблички, напоминающие пешеходам о правиле «смотреть по сторонам».


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Автомобилисты из сообщества «Без тормозов в Слуцке» в преддверии Дня защиты детей посетили «Слуцкий районный центр коррекционно-развивающего обучения и...
 
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