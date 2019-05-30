C начала лета на всей территории Беларуси будет проходить спецпрограмма «Мак»

Источник материала: Слуцк Город

Слуцкий РОВД информирует, что в период времени с 1 июня по 15 сентября 2019 года на всей территории Республики Беларусь будет проходить ежегодная специальная программа «Мак». Мероприятие проводится в целях недопущения посева, выращивания, сбора и распространения наркосодержащих культур, в том числе мака и конопли.

Например, за время проведения аналогичной программы в прошлом году наркоборцами района было выявлено 33 факта произрастания дикорастущей конопли и мака (из них мака - 20 фактов). Всего за время проведения мероприятия было уничтожено 1,166 кг растительности на площади 2029 кв. м.

Также за прошлое лето выявлено 15 фактов правонарушений, связанных с посевом и выращиванием наркосодержащих растений. Виновные лица лица привлечены к ответственности по статье 16.1 КоАП РБ.

Ст. 16.1 КоАП Республики Беларусь – посев или выращивание без цели сбыта или изгатовления наркотических средств, психотропных веществ запрещенных к возделыванию растений или грибов, содержащих наркотические вещества или психотропные вещества – влекут наложение штрафа до 20 базовых величин.

Наркоконтроль обращается ко всем случчанам: убедительная просьба при обнаружении мест произрастания, посевов наркосодержащих растений звонить по телефону 102. Анонимность гарантируется.



ОНиПТЛ Слуцкого РОВД