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Житель Дрогичина рассказал, как мыл машину начальника милиции

31.05.2019 20:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Очередные дискуссии разгорелись в Дрогичине после появления в интернете видео, как на территории местного РОВД мужчина моет автомобиль начальника милиции.

Высказывалось предположение, что работы выполнялись отбывающим наказание "на сутках". Однако, как выяснил "Першы Рэгіён", эта информация не точная.

Мы нашли мойщика с видео, это – 52-летний житель Дрогичина Владимир Григоренко. Он подтвердил, что мыл автомобиль начальника Дрогичинского РОВД Юрия Котыша, однако рассказал, что не отбывал тогда административный арест, а согласился помочь ему “по-дружбе”. События на видео происходили примерно перед Пасхой 2018 года.

“Я на сутках тогда не был, я уже, тьху-тьху, забыл, когда был на сутках,” – говорит Владимир Григоренко

Владимир говорит, что не держит никакой обиды на милиционера, его никто не принуждал, и он добровольно вызывался помочь начальнику РОВД.

26 мая в Дрогичине обсуждали информацию об аварии с участием начальника РОВД и несовершеннолетнего велосипедиста. “Першы Рэгіён” показал тогда место происшествия и поговорил с отцом ребенка:

Сейчас по тому ДТП проводится проверка, ситуацию комментировали в МВД. Как стало известно “Першаму Рэгіёну” сегодня с участием брестской милиции опрашивают несовершеннолетнего велосипедиста.

 
 
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Очередные дискуссии разгорелись в Дрогичине после появления в интернете видео, как на территории местного РОВД мужчина моет автомобиль начальника милиции.
 
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