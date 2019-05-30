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"Рэмбо 5": Лук и стрелы против наркокартеля - первое видео

31.05.2019 20:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Опубликован первый трейлер нового фильма легендарной франшизы - "Рэмбо 5: Последняя кровь".

"Рэмбо 5": Лук и стрелы против наркокартеля - первое видео
Фото: REUTERS
Ветеран Джон Рэмбо устал от кровопролития и поселился на ранчо в Аризоне, чтобы забыть о ранах прошлого и просто заботиться о животных. Но кто-то похищает знакомую девушку старого солдата, и Рэмбо пришлось вновь взяться за оружие и выйти против одного из самых могущественных наркокартелей Мексики. Полчища врагов ждет коллекция новых смертоносных ловушек.

Рэмбо сыграл, конечно же, Сильвестр Сталлоне. Он превосходно обращается с луком и стрелами.

Вчера в сети опубликовали дублированный украинский трейлер американской комедии-пародии на популярный сериал "Игра престолов". Лента под названием "Игрища престолов" (Purge of Kingdoms) расскажет историю о лордах восьми королевств, которые посетят Пир очищения, чтобы закопать топор войны.

 
 
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Опубликован первый трейлер нового фильма легендарной франшизы - "Рэмбо 5: Последняя кровь".
 
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