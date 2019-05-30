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Порядка 500 предприятий-банкротов закрыли в Беларуси за 2018 год
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Число сотрудников, за которых не выплачивались страховые взносы, приближается к 5000, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом сообщил председатель Федерации профсоюзов на заседании Национального совета по трудовым и социальным вопросам. Михаил Орда отметил, что для решения проблемы в стране разрабатывается механизм компенсации невыплаты заработной платы предприятиями-банкротами.
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
В центре внимания также вопрос повышения качества жизни людей в районах с низкой зарплатой. Одно из решений – создание там новых производств, в том числе с использованием местных ресурсов.
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Новости Беларуси. Число сотрудников, за которых не выплачивались страховые взносы, приближается к 5000, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом...
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