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Порядка 500 предприятий-банкротов закрыли в Беларуси за 2018 год

31.05.2019 20:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Число сотрудников, за которых не выплачивались страховые взносы, приближается к 5000, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Порядка 500 предприятий-банкротов закрыли в Беларуси за 2018 год

Об этом сообщил председатель Федерации профсоюзов на заседании Национального совета по трудовым и социальным вопросам. Михаил Орда отметил, что для решения проблемы в стране разрабатывается механизм компенсации невыплаты заработной платы предприятиями-банкротами.

Порядка 500 предприятий-банкротов закрыли в Беларуси за 2018 год

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
У нас есть определенные решения по начислению страхового стажа тем работникам, которые отработали в особых условиях труда. Имеются ввиду вредные условиях труда, тяжелые условия труда. И речь идет о тех работниках, которые отработали 20 и более лет.

Порядка 500 предприятий-банкротов закрыли в Беларуси за 2018 год

В центре внимания также вопрос повышения качества жизни людей в районах с низкой зарплатой. Одно из решений – создание там новых производств, в том числе с использованием местных ресурсов.

Люди в материале: Михаил Орда
 
 
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Новости Беларуси. Число сотрудников, за которых не выплачивались страховые взносы, приближается к 5000, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом...
 
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