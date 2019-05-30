ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Самая красивая девушка Беларуси пронесла «Пламя мира» в Александрии

31.05.2019 20:10 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Пламя мира» продолжает свой путь по стране. 31 мая главный символ вторых Европейских игр встречали Шклов и Александрия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самая красивая девушка Беларуси пронесла «Пламя мира» в Александрии

В агрогородке Александрия «Пламя мира» по центральной улице пронесли председатель Белорусской теннисной федерации Сергей Тетерин, «Мисс Беларусь – 2018» Мария Василевич, заслуженный мастер спорта Ксения Санкович.

Самая красивая девушка Беларуси пронесла «Пламя мира» в Александрии

Огонь побывал в школе, где учился Александр Лукашенко и на Трофимовой кринице. Сюда символ Игр доставила пресс-секретарь Президента Наталя Эйсмонт.

Самая красивая девушка Беларуси пронесла «Пламя мира» в Александрии

Сергей Тетерин, председатель Белорусской теннисной федерации:
Вторые Европейские игры все-таки принесут радость от тех успехов, которые ждет весь народ наш. Я думаю, что мы частичку вот этим факелом, пробежав сегодня по могилевской земле, вложим в те успехи, которые будут у наших спортсменов.

Самая красивая девушка Беларуси пронесла «Пламя мира» в Александрии

Мария Василевич, «Мисс Беларусь – 2018»:
Очень почетно принять участие в эстафете огня. И очень здорово, что огонь идет по всем уголкам нашей большой страны и все люди узнают о предстоящем первенстве. Я уверена, это первенство пройдет на самом высоком уровне.

Самая красивая девушка Беларуси пронесла «Пламя мира» в Александрии

Следующим городом на пути эстафеты станут Горки. «Пламя мира» побывает в знаковых местах города – молодежном культурно-развлекательном центре, ботаническом саду.

Самая красивая девушка Беларуси пронесла «Пламя мира» в Александрии

Финиширует маршрут эстафеты на центральной площади, где пройдет тематический флешмоб.

«Мисс мира-2018». Мария Василевич показала лучший результат за всю историю участия Беларуси в конкурсе

Самая красивая девушка Беларуси пронесла «Пламя мира» в Александрии

Люди в материале: Сергей Тетерин, Мария Василевич
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. «Пламя мира» продолжает свой путь по стране. 31 мая главный символ вторых Европейских игр встречали Шклов и Александрия, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гомеле построят храм в честь священномученника Иоанна епископа Рыльского и Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского Чудотворца
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика