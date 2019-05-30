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Самая красивая девушка Беларуси пронесла «Пламя мира» в Александрии
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Пламя мира» продолжает свой путь по стране. 31 мая главный символ вторых Европейских игр встречали Шклов и Александрия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В агрогородке Александрия «Пламя мира» по центральной улице пронесли председатель Белорусской теннисной федерации Сергей Тетерин, «Мисс Беларусь – 2018» Мария Василевич, заслуженный мастер спорта Ксения Санкович.
Огонь побывал в школе, где учился Александр Лукашенко и на Трофимовой кринице. Сюда символ Игр доставила пресс-секретарь Президента Наталя Эйсмонт.
Сергей Тетерин, председатель Белорусской теннисной федерации:
Мария Василевич, «Мисс Беларусь – 2018»:
Следующим городом на пути эстафеты станут Горки. «Пламя мира» побывает в знаковых местах города – молодежном культурно-развлекательном центре, ботаническом саду.
Финиширует маршрут эстафеты на центральной площади, где пройдет тематический флешмоб.
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Новости Беларуси. «Пламя мира» продолжает свой путь по стране. 31 мая главный символ вторых Европейских игр встречали Шклов и Александрия, сообщили в программе...
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