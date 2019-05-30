В Гомеле построят храм в честь священномученника Иоанна епископа Рыльского и Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского Чудотворца

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Это первый такой храм в Беларуси. Оба святых жили в непростом для православной церкви XX веке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.









Закладку камня и памятной капсулы в основание строящегося храма совершил митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси.





Действие носит глубокий сакральный смысл: в православной традиции закладной камень символизирует самого Иисуса Христа.





Елена Болдырева, жительница Гомеля:

Это большое событие – строительство нового храма, в котором я вживую, получается, могу участвовать.





Александр Баев, житель Гомеля:

Это большое дело. Тысячи людей будут сюда приходить, получать какую-то душевную помощь в трудных минутах, в счастливых минутах. Детей крестить будут, венчаться будут. Это правильное событие. Дай Бог, чтобы больше церквей строилось, чтобы до души каждого это доходило. Ну и тогда мир станет лучше.





А в Добрушском районе 31 мая прошло праздничное богослужение по случаю дня памяти Святого праведного Иоанна Кормянского. Торжества по традиции прошли у стен Покровского храма в агрогородке Корма.



