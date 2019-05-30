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В Гомеле построят храм в честь священномученника Иоанна епископа Рыльского и Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского Чудотворца
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Это первый такой храм в Беларуси. Оба святых жили в непростом для православной церкви XX веке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Закладку камня и памятной капсулы в основание строящегося храма совершил митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси.
Действие носит глубокий сакральный смысл: в православной традиции закладной камень символизирует самого Иисуса Христа.
Елена Болдырева, жительница Гомеля:
Александр Баев, житель Гомеля:
А в Добрушском районе 31 мая прошло праздничное богослужение по случаю дня памяти Святого праведного Иоанна Кормянского. Торжества по традиции прошли у стен Покровского храма в агрогородке Корма.
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В Гомеле построят храм в честь священномученника Иоанна епископа Рыльского и Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского Чудотворца
Новости Беларуси. Это первый такой храм в Беларуси. Оба святых жили в непростом для православной церкви XX веке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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