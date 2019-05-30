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В Гомеле построят храм в честь священномученника Иоанна епископа Рыльского и Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского Чудотворца

31.05.2019 20:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Это первый такой храм в Беларуси. Оба святых жили в непростом для православной церкви XX веке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гомеле построят храм в честь священномученника Иоанна епископа Рыльского и Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского Чудотворца

В Гомеле построят храм в честь священномученника Иоанна епископа Рыльского и Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского Чудотворца

Закладку камня и памятной капсулы в основание строящегося храма совершил митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси.

В Гомеле построят храм в честь священномученника Иоанна епископа Рыльского и Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского Чудотворца

Действие носит глубокий сакральный смысл: в православной традиции закладной камень символизирует самого Иисуса Христа.

В Гомеле построят храм в честь священномученника Иоанна епископа Рыльского и Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского Чудотворца

Елена Болдырева, жительница Гомеля:
Это большое событие – строительство нового храма, в котором я вживую, получается, могу участвовать.

В Гомеле построят храм в честь священномученника Иоанна епископа Рыльского и Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского Чудотворца

Александр Баев, житель Гомеля:
Это большое дело. Тысячи людей будут сюда приходить, получать какую-то душевную помощь в трудных минутах, в счастливых минутах. Детей крестить будут, венчаться будут. Это правильное событие. Дай Бог, чтобы больше церквей строилось, чтобы до души каждого это доходило. Ну и тогда мир станет лучше.

В Гомеле построят храм в честь священномученника Иоанна епископа Рыльского и Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского Чудотворца

А в Добрушском районе 31 мая прошло праздничное богослужение по случаю дня памяти Святого праведного Иоанна Кормянского. Торжества по традиции прошли у стен Покровского храма в агрогородке Корма.

В Гомеле построят храм в честь священномученника Иоанна епископа Рыльского и Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского Чудотворца

Люди в материале: Елена Болдырева, Александр Баев
 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Это первый такой храм в Беларуси. Оба святых жили в непростом для православной церкви XX веке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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