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Новости экономики за 31.05.2019
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Какие варианты изменения системы уплаты дорожного сбора рассматривают в правительстве? Что позволило Беларуси занять высокое четвертое место в рейтинге мировых экспортеров сыра и творога? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РАССМАТРИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ ДОРОЖНОГО СБОРА В СТОИМОСТЬ ТОПЛИВА
Дорожный сбор в ближайшее время не будет отвязан от техосмотра. Об этом сообщают в Минфине. Инициатива не нашла поддержки ввиду того, что предложенная система с ежемесячной уплатой и фотофиксацией еще не готова к работе. Сейчас в ведомстве прорабатывают другие возможные варианты. В том числе и включение госпошлины в стоимость топлива.
Ожидается, что существующий порядок уплаты до конца 2019 года не изменится.
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Новости Беларуси. Какие варианты изменения системы уплаты дорожного сбора рассматривают в правительстве? Что позволило Беларуси занять высокое четвертое место в...
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