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Новости экономики за 31.05.2019

31.05.2019 19:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Какие варианты изменения системы уплаты дорожного сбора рассматривают в правительстве? Что позволило Беларуси занять высокое четвертое место в рейтинге мировых экспортеров сыра и творога? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 31.05.2019

ПРАВИТЕЛЬСТВО РАССМАТРИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ ДОРОЖНОГО СБОРА В СТОИМОСТЬ ТОПЛИВА

Дорожный сбор в ближайшее время не будет отвязан от техосмотра. Об этом сообщают в Минфине. Инициатива не нашла поддержки ввиду того, что предложенная система с ежемесячной уплатой и фотофиксацией еще не готова к работе. Сейчас в ведомстве прорабатывают другие возможные варианты. В том числе и включение госпошлины в стоимость топлива.

Минфин о дорожном сборе: «При включении стоимости в автомобильное топливо возникает ряд проблемных вопросов»

Ожидается, что существующий порядок уплаты до конца 2019 года не изменится.

Новости экономики за 31.05.2019

Беларусь вошла в четвёрку мировых экспортеров сыра и творога

МАЗ начал продажи грузовиков и микроавтобусов собственного производства

1 июня повысятся субсидируемые тарифы на отопление и подогрев воды

Люди в материале: Сергей Савицкий
 
 
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Новости Беларуси. Какие варианты изменения системы уплаты дорожного сбора рассматривают в правительстве? Что позволило Беларуси занять высокое четвертое место в...
 
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