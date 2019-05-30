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«Родина моих детей»: рассказываем про витебчанина, который переехал в маленькую деревушку и написал о ней книги

31.05.2019 19:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Малая родина жены и двух дочек стала увлечением всей жизни коренного витебчанина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Константин Скородихин не просто перебрался с семьей из города в деревню. Он поднял тысячи архивных документов, перелистал десятки энциклопедий. В итоге за собственные деньги издал две книги об истории небольшой деревеньки под Витебском. Этот уголок Беларуси стал и его второй малой родиной. Об авторе необычной «деревенской биографии» – корреспондент Анастасия Аласания.

«Родина моих детей»: рассказываем про витебчанина, который переехал в маленькую деревушку и написал о ней книги

Он изучил историю своей семьи, забравшись на несколько сотен лет назад. По крупицам накапливал знания, перебирал архивы и перелопатил интернет. Когда белых пятен в летописи своего рода стало меньше, переключился на семью жены.

«Родина моих детей»: рассказываем про витебчанина, который переехал в маленькую деревушку и написал о ней книги

Константин Скородихин, житель деревни Поляи:
Данный плуг остался от дедушки Иосифа Евгеньевича. Он на нем здесь работал, обрабатывал землю. Колеса от телеги, на которой он ездил. Сделали такой маленький музейчик возле дома.

«Родина моих детей»: рассказываем про витебчанина, который переехал в маленькую деревушку и написал о ней книги

Собственно, Иосиф Пржевальский и построил этот дом в послевоенные годы. Позже сюда из Витебска перебрались Скородихины. Константин тогда так углубился в историю не только семьи, но и деревни, что и не заметил, как сам стал ее частью.

«Родина моих детей»: рассказываем про витебчанина, который переехал в маленькую деревушку и написал о ней книги

Константин Скородихин:
Почему стали родиной Поляи? Потому что это родина моих детей. Мне интересно, какие люди у нас жили, кто сейчас из людей живет. Поэтому попытался в книжке. Много жители деревни помогали. Вот фотография – можно сказать, первая фотография детей 1940 года.

«Родина моих детей»: рассказываем про витебчанина, который переехал в маленькую деревушку и написал о ней книги

За 10 лет он написал две книги деревенской «биографии». Все – на основании фактов, архивных документов или воспоминаний старожилов. Например, что до войны здесь были 63 хаты и 284 жителя. И когда деревню спалили немцы, чудом не сгорел ни один сельчанин.

«Родина моих детей»: рассказываем про витебчанина, который переехал в маленькую деревушку и написал о ней книги

Анастасия Аласания, СТВ:
23 гвардейца под командованием капитана Латыпова под Поляями захватили немецкий опорный пункт, но оказались в окружении. Двое суток они сдерживали натиск врага. В арсенале было всего 30 гранат и 12 запалов. Тем не менее, 5 марта 1944-го им удалось вырваться. Все – 19 живых и четверо погибших – были представлены к высшим государственным наградам.

«Родина моих детей»: рассказываем про витебчанина, который переехал в маленькую деревушку и написал о ней книги

Такие истории особенно любят дети. Благодарных слушателей, кстати, в деревне становится все больше. И Константин надеется, что местных жителей, любящих свою малую родину и хранящих память о предках, совсем скоро будет не меньше, чем в довоенные годы.

«Родина моих детей»: рассказываем про витебчанина, который переехал в маленькую деревушку и написал о ней книги

Анна Корбан, жительница деревни Поляи:
Это же всем интересно – и детям, и подросткам. Вот вырастут дети. Даже каждый год у нас праздник деревни. И всегда вспоминаем, кто где служил, где кто погиб, кто остался.

«Родина моих детей»: рассказываем про витебчанина, который переехал в маленькую деревушку и написал о ней книги

А пару лет назад Константин загорелся еще одной идеей. На въезде в Поляи установить памятник сельчанам, которые сражались за Победу. Это почти полсотни имен тех, кому жители деревни благодарны за счастливую жизнь на своей малой родине.

«Родина моих детей»: рассказываем про витебчанина, который переехал в маленькую деревушку и написал о ней книги

Люди в материале: Константин Скородихин, Анастасия Аласания, Анна Корбан
 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Малая родина жены и двух дочек стала увлечением всей жизни коренного витебчанина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Константин...
 
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