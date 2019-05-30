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«Родина моих детей»: рассказываем про витебчанина, который переехал в маленькую деревушку и написал о ней книги
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Малая родина жены и двух дочек стала увлечением всей жизни коренного витебчанина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Константин Скородихин не просто перебрался с семьей из города в деревню. Он поднял тысячи архивных документов, перелистал десятки энциклопедий. В итоге за собственные деньги издал две книги об истории небольшой деревеньки под Витебском. Этот уголок Беларуси стал и его второй малой родиной. Об авторе необычной «деревенской биографии» – корреспондент Анастасия Аласания.
Он изучил историю своей семьи, забравшись на несколько сотен лет назад. По крупицам накапливал знания, перебирал архивы и перелопатил интернет. Когда белых пятен в летописи своего рода стало меньше, переключился на семью жены.
Константин Скородихин, житель деревни Поляи:
Собственно, Иосиф Пржевальский и построил этот дом в послевоенные годы. Позже сюда из Витебска перебрались Скородихины. Константин тогда так углубился в историю не только семьи, но и деревни, что и не заметил, как сам стал ее частью.
Константин Скородихин:
За 10 лет он написал две книги деревенской «биографии». Все – на основании фактов, архивных документов или воспоминаний старожилов. Например, что до войны здесь были 63 хаты и 284 жителя. И когда деревню спалили немцы, чудом не сгорел ни один сельчанин.
Анастасия Аласания, СТВ:
Такие истории особенно любят дети. Благодарных слушателей, кстати, в деревне становится все больше. И Константин надеется, что местных жителей, любящих свою малую родину и хранящих память о предках, совсем скоро будет не меньше, чем в довоенные годы.
Анна Корбан, жительница деревни Поляи:
А пару лет назад Константин загорелся еще одной идеей. На въезде в Поляи установить памятник сельчанам, которые сражались за Победу. Это почти полсотни имен тех, кому жители деревни благодарны за счастливую жизнь на своей малой родине.
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«Родина моих детей»: рассказываем про витебчанина, который переехал в маленькую деревушку и написал о ней книги
Новости Беларуси. Малая родина жены и двух дочек стала увлечением всей жизни коренного витебчанина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Константин...
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