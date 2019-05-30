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«Сегодня это полноценное стрельбище»: в Мире открыли обновлённый спортивно-биатлонный комплекс
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Под Барановичами после реконструкции торжественно открыли спортивно-биатлонный комплекс. Он находится в агрогородке Мир, а знаменит тем, что в марте его посетил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко в одном из телевизионных репортажей увидел, как тренер местной школы пожаловался на плохие условия для занятий. Глава государства поручил помочь и даже лично побывал на месте. Тогда ребят обеспечили инвентарем, а сейчас отреставрировали весь комплекс. Корреспондент Екатерина Жилянина продолжит.
Агрогородок мир под Барановичами – совсем небольшой по меркам страны населенный пункт. Здесь буквально за хозяйскими заборами и раньше гоняли на лыжах: места живописные, свежий воздух, физическая нагрузка и приятное время препровождение. Но замахнуться на большее местной спортивной школе без надлежащих условий было сложно.
Несколько лет назад трассу попытались обустроить своими силами. Что могли – сделали, а дальше решились – попросили помощи у Президента. Александр Лукашенко, посещая с рабочим визитом Барановичский регион, заехал и сюда лично пообщаться с тренерами и юными спортсменами.
Это было в конце марта. И вот в мае спортивно-биатлонный комплекс торжественно открыли после реконструкции.
О таком биатлоном стрельбище даже не мечтали. Условия у сельских биатлонистов теперь не хуже, чем на некоторых международных стартах. Губернатор Брестской области в день открытия опробовал лично.
Реконструкция комплекса – не просто помощь местной школе, это часть стратегии в развитии региона. И не только спортивная составляющая (а брестчан действительно хватает на спортивном Олимпе), такие объекты – то есть условия для жизни, отдыха, личного развития – держат молодежь у родных пенатов.
Приезжать в агрогородок Мир на биатлонную трассу смогут ребята из ближайших районов. Из Барановичей сюда собираются даже пустить автобус.
Анатолий Лис, председатель Брестского облисполкома:
Трассу не просто расширили и облагородили, добавили дополнительные круги. Теперь есть где развернуться не только на тренировках, впору проводить серьезные старты.
Александр Барауля, заместитель министра спорта Беларуси:
Здесь занимаются около полусотни юных биатлонистов. Правда, тренеры надеются, что теперь подопечных станет куда больше. Хорошие условия привлекут родителей из более отдаленных уголков.
Вячеслав Богуш, тренер специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва Барановичского района:
А юные спортсмены, для которых реконструкция комплекса – уже второй подарок (до этого их обеспечили инвентарем), готовы ставить новые рекорды.
Иван Круглов:
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Новости Беларуси. Под Барановичами после реконструкции торжественно открыли спортивно-биатлонный комплекс. Он находится в агрогородке Мир, а знаменит тем, что в...
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