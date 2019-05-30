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«Сегодня это полноценное стрельбище»: в Мире открыли обновлённый спортивно-биатлонный комплекс

31.05.2019 19:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Под Барановичами после реконструкции торжественно открыли спортивно-биатлонный комплекс. Он находится в агрогородке Мир, а знаменит тем, что в марте его посетил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Сегодня это полноценное стрельбище»: в Мире открыли обновлённый спортивно-биатлонный комплекс

Александр Лукашенко в одном из телевизионных репортажей увидел, как тренер местной школы пожаловался на плохие условия для занятий. Глава государства поручил помочь и даже лично побывал на месте. Тогда ребят обеспечили инвентарем, а сейчас отреставрировали весь комплекс. Корреспондент Екатерина Жилянина продолжит.

«Сегодня это полноценное стрельбище»: в Мире открыли обновлённый спортивно-биатлонный комплекс

Агрогородок мир под Барановичами – совсем небольшой по меркам страны населенный пункт. Здесь буквально за хозяйскими заборами и раньше гоняли на лыжах: места живописные, свежий воздух, физическая нагрузка и приятное время препровождение. Но замахнуться на большее местной спортивной школе без надлежащих условий было сложно.

«Сегодня это полноценное стрельбище»: в Мире открыли обновлённый спортивно-биатлонный комплекс

Несколько лет назад трассу попытались обустроить своими силами. Что могли – сделали, а дальше решились – попросили помощи у Президента. Александр Лукашенко, посещая с рабочим визитом Барановичский регион, заехал и сюда лично пообщаться с тренерами и юными спортсменами.

«Сегодня это полноценное стрельбище»: в Мире открыли обновлённый спортивно-биатлонный комплекс

Это было в конце марта. И вот в мае спортивно-биатлонный комплекс торжественно открыли после реконструкции.

«Сегодня это полноценное стрельбище»: в Мире открыли обновлённый спортивно-биатлонный комплекс

О таком биатлоном стрельбище даже не мечтали. Условия у сельских биатлонистов теперь не хуже, чем на некоторых международных стартах. Губернатор Брестской области в день открытия опробовал лично.

«Сегодня это полноценное стрельбище»: в Мире открыли обновлённый спортивно-биатлонный комплекс

Реконструкция комплекса – не просто помощь местной школе, это часть стратегии в развитии региона. И не только спортивная составляющая (а брестчан действительно хватает на спортивном Олимпе), такие объекты – то есть условия для жизни, отдыха, личного развития – держат молодежь у родных пенатов.

«Сегодня это полноценное стрельбище»: в Мире открыли обновлённый спортивно-биатлонный комплекс

Приезжать в агрогородок Мир на биатлонную трассу смогут ребята из ближайших районов. Из Барановичей сюда собираются даже пустить автобус.

«Сегодня это полноценное стрельбище»: в Мире открыли обновлённый спортивно-биатлонный комплекс

Анатолий Лис, председатель Брестского облисполкома:
У нас достаточно в Брестской области мест, спортивных помещений, где можно заниматься спортом. В конце прошлого года сдали в Бресте большой легкоатлетический манеж. В этом году мы должны закончить строительство в школе олимпийского резерва интерната на 200 мест для того, чтобы дети там жили. Начато проектирование спорткомплекса в Иваново, где будет спортивный зал и бассейн.

«Сегодня это полноценное стрельбище»: в Мире открыли обновлённый спортивно-биатлонный комплекс

Трассу не просто расширили и облагородили, добавили дополнительные круги. Теперь есть где развернуться не только на тренировках, впору проводить серьезные старты.

«Сегодня это полноценное стрельбище»: в Мире открыли обновлённый спортивно-биатлонный комплекс

Александр Барауля, заместитель министра спорта Беларуси:
Я был здесь буквально еще в начале марта, феврале. Стрельбище, скажем так, может быть подходило для юношеского возраста для стрельбы из пневматики. Но сегодня это полноценное стрельбище, которое позволяет совершенствовать навыки в стрельбе, вести биатлонную подготовку. Да и лыжную подготовку здесь трасса позволяет – в некоторых местах перепад высот 50-60 метров. Поэтому сам модернизированный лыжероллерный центр сейчас фактически стал одним из центров развития биатлона в республике.

«Сегодня это полноценное стрельбище»: в Мире открыли обновлённый спортивно-биатлонный комплекс

Здесь занимаются около полусотни юных биатлонистов. Правда, тренеры надеются, что теперь подопечных станет куда больше. Хорошие условия привлекут родителей из более отдаленных уголков.

«Сегодня это полноценное стрельбище»: в Мире открыли обновлённый спортивно-биатлонный комплекс

Вячеслав Богуш, тренер специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва Барановичского района:
Автобус есть, будет подвозить хотя бы два раза в неделю, чтобы они тут катались, стреляли. Начинал делать вместе с директором школы. Ходили по кругу тут, меряли все, отмечали, чтобы уклон был. Чтобы ближе к «Раубичам».

«Сегодня это полноценное стрельбище»: в Мире открыли обновлённый спортивно-биатлонный комплекс

А юные спортсмены, для которых реконструкция комплекса – уже второй подарок (до этого их обеспечили инвентарем), готовы ставить новые рекорды.

«Сегодня это полноценное стрельбище»: в Мире открыли обновлённый спортивно-биатлонный комплекс

Иван Круглов:
С девяти-десяти лет я уже тренировался. Мне очень нравилось. Первые мои соревнования были на «Снежном снайпере».

«Сегодня это полноценное стрельбище»: в Мире открыли обновлённый спортивно-биатлонный комплекс

Люди в материале: Анатолий Лис, Александр Барауля, Вячеслав Богуш, Иван Круглов
 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. Под Барановичами после реконструкции торжественно открыли спортивно-биатлонный комплекс. Он находится в агрогородке Мир, а знаменит тем, что в...
 
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