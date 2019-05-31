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Сотрудники ГАИ приняли участие в заседании совета профилактики в Иодском сельисполкоме
31.05.2019 — Разное | Клiч Радзiмы
Источник материала: Клiч Радзiмы
В ходе проведения единого дня безопасности дорожного движения «Внимание Дети!» сотрудники отделения ГАИ Шарковщинского РОВД приняли участие в заседании совета профилактики ОПОП Иодского сельисполкома в д.Шити Шарковщинского района.В присутствии руководства ОАО «Буевщина», председателя Иодского сельисполкома, участкового уполномоченного и работников хозяйства были рассмотрены вопросы профилактики совершения правонарушений с сфере безопасности дорожного движения и общественного порядка. Затронуты проблемы правонарушений в состоянии алкогольного опьянения, предупреждения дорожно- транспортного травматизма, принятия мер к сохранности имущества граждан, профилактики в сфере семейно- бытовых отношений. Доведены цели и задачи проведения единого дня безопасности дорожного движения и СКМ «Внимание! Дети!» Также проведено открытое выездное заседание по рассмотрению дела об административном правонарушении по ч.1 ст.18.16 КоАП Республики Беларусь ( передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения) в отношении местного жителя. В отношении правонарушителя вынесено постановление о привлечении к административной ответственности в виде штрафа в размере 60 базовых величин с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на три года.
В. МИЛОСЕРДОВ,
начальник отделения ГАИ Шарковщинского РОВД.
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