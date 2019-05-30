Очередная встреча в клубе духовного общения

Источник материала: Новости Волковыска

В Волковысском клубе духовного общения 29 мая состоялась встреча с необычным священником протоиереем Вячеславом Рубским, настоятелем храма св. царицы Александры при Одесском национальном морском университете.

Необычность отца Вячеслава в том, что он помимо того, что кандидат богословия, еще является магистром психологии и готовится к защите докторской диссертации по философии. Кроме того, отец Вячеслав преподаватель Одесского национального морского университета на кафедре психологии. Сектовед и активный миссионер.

Вот такой гость приветствовал членов клуба духовного общения по скайпу.

Протоиерей Вячеслав предложил для обсуждения тему «Что значит быть христианином сегодня». В своем вступлении гость напомнил, что христианину нельзя делить мир на своих и тех, кто пойдет в ад. Мы призваны к тому, чтобы любить абсолютно всех.

Члены клуба возражали и задавали уточняющие вопросы. Встреча прошла в формате живой дискуссии.















