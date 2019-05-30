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Лукашенко назначил нового судью Верховного суда
Источник материала: Интерфакс
Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 мая подписал Указ № 209 "О назначении и освобождении судей", сообщили пресс-службе главы государства.
"Глава государства назначил Эдгара Мартиросяна судьей Верховного Суда бессрочно с последующим согласованием данного назначения с Советом Республики Национального собрания, освободив его от должности судьи Витебского областного суда", - говорится в сообщении.
Судьей бессрочно и председателем экономического суда Могилевской области назначен Сергей Ковалев.
Указом также назначены и освобождены от занимаемых должностей ряд судей и руководителей различных судов в регионах Беларуси.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 мая подписал Указ № 209 "О назначении и освобождении судей", сообщили пресс-службе главы государства. "Глава государства...
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