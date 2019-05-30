Лукашенко назначил нового судью Верховного суда

Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 мая подписал Указ № 209 "О назначении и освобождении судей", сообщили пресс-службе главы государства.

"Глава государства назначил Эдгара Мартиросяна судьей Верховного Суда бессрочно с последующим согласованием данного назначения с Советом Республики Национального собрания, освободив его от должности судьи Витебского областного суда", - говорится в сообщении.

Судьей бессрочно и председателем экономического суда Могилевской области назначен Сергей Ковалев.

Указом также назначены и освобождены от занимаемых должностей ряд судей и руководителей различных судов в регионах Беларуси.