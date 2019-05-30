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Над Минском пронесся торнадо

31.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Жители белорусской столицы на этой неделе наблюдали редкое для этих широт природное явление. Над городом пронесся торнадо, передает «МИР 24».

Необычным зрелищем очевидцы делились в соцсетях. Торнадо с красным оттенком возник над крышами домов во время сильного шторма. Он принес с собой мощный ливень с грозой. Стихия причинила городу значительный ущерб. Повреждены автомобили, здания и линии электропередачи. О пострадавших в результате шторма сообщений нет. 

Испытывала непогода на прочность и жителей российской столицы. На Москву обрушился ливень с грозой и градом. 

В низинах образовались целые озера, в которых глохли автомобили. Пробки в городе какое-то время достигали девять баллов. Натиска стихии не выдержала крыша одного из столичных супермаркетов. На прилавки с потолка хлынули потоки воды. Молния попала крышу здания Фундаментальной библиотеки МГУ. Но никто не пострадал. 



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Необычным зрелищем очевидцы делились в соцсетях. Торнадо с красным оттенком возник над крышами домов во время сильного шторма. Он принес с собой мощный ливень с...
 
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