Над Минском пронесся торнадо

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Жители белорусской столицы на этой неделе наблюдали редкое для этих широт природное явление. Над городом пронесся торнадо , передает «МИР 24».

Необычным зрелищем очевидцы делились в соцсетях. Торнадо с красным оттенком возник над крышами домов во время сильного шторма. Он принес с собой мощный ливень с грозой. Стихия причинила городу значительный ущерб. Повреждены автомобили, здания и линии электропередачи. О пострадавших в результате шторма сообщений нет.

Испытывала непогода на прочность и жителей российской столицы. На Москву обрушился ливень с грозой и градом.