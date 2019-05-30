|
Над Минском пронесся торнадо
31.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Жители белорусской столицы на этой неделе наблюдали редкое для этих широт природное явление. Над городом пронесся
Необычным зрелищем очевидцы делились в соцсетях. Торнадо с красным оттенком возник над крышами домов во время сильного шторма. Он принес с собой мощный ливень с грозой. Стихия причинила городу значительный ущерб. Повреждены автомобили, здания и линии электропередачи. О пострадавших в результате шторма сообщений нет.
Испытывала непогода на прочность и жителей российской столицы. На Москву обрушился ливень с грозой и градом.
В низинах образовались целые озера, в которых глохли автомобили. Пробки в городе какое-то время достигали девять баллов. Натиска стихии не выдержала крыша одного из столичных супермаркетов. На прилавки с потолка хлынули потоки воды. Молния попала крышу здания
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Необычным зрелищем очевидцы делились в соцсетях. Торнадо с красным оттенком возник над крышами домов во время сильного шторма. Он принес с собой мощный ливень с...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)