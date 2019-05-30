|
Пригородный автобус съехал в кювет под Минском: пострадали 10 человек
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минском районе пригородный автобус съехал в кювет. Пострадали три человека, они в больнице, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Происшествие случилось днем около села Аронова Слобода. Неожиданно для всех автобус выехал через встречную полосу и остановился в поле.
По словам водителя, у него заклинило руль. В момент аварии в салоне находились 10 человек.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Минском районе пригородный автобус съехал в кювет. Пострадали три человека, они в больнице, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)