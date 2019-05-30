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На улице Брестской на парковке горел Citroen
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. ЧП на парковке. На улице Брестской горел Citroen C3, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Пожарные прибыли оперативно, однако спасать было нечего: повреждено лакокрасочное покрытие капота, лобовое стекло и решетка радиатора. Скорее всего, произошло загорание в моторном отсеке из-за короткого замыкания электропроводки.
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Новости Беларуси. ЧП на парковке. На улице Брестской горел Citroen C3, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Пожарные прибыли оперативно, однако...
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