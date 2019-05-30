Эрдоган и Трамп, вероятно, поставят точку в спорах вокруг С-400 на саммите G20 в Японии - газета

Источник материала: Интерфакс

Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп, скорее всего, достигнут консенсуса по вопросу закупок Анкарой российских систем ПВО С-400 во время встречи лидеров двух государств на июньском саммите G20 в Осаке, говорится в статье в турецкой газете "Сабах".

"Во время саммита G20 в Осаке в Японии в конце июня, президент Реджеп Тайип Эрдоган и президент Дональд Трамп встретятся и, скорее всего, положат конец этому непрекращающемуся бою", - пишет издание.

"Сабах" отмечает, что личная встреча двух лидеров может "быть решающим шагом для решения проблемы".

"Встреча также может создать возможность для изменения парадигмы между Анкарой и Вашингтоном, отношения которых гаснут", - отмечается в статье.

Газета напоминает, что Турция уже давно пыталась купить системы ПВО, подобные С-400. Однако в 2009 году США отказались продавать Анкаре ЗРК Patriot, а сделка с Китаем в 2013 году не состоялась, потому что китайская компания CPMIEC находилась под американскими санкциями. В том же 2013 году Турция пыталась вновь купить у США ЗРК Patriot, однако и эта сделка не была доведена до конца.

Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на неназванных турецких и американских официальных лиц, что Эрдоган и Трамп в ходе телефонных переговоров на этой неделе договорились создать совместную рабочую группу для обсуждения ситуации с покупкой Анкарой российских систем ПВО С-400.

Американская сторона неоднократно заявляла, что не намерена поставлять Турции истребители-бомбардировщики F-35, если Анкара одновременно с этим получит от России С-400. Так, в минувшую среду представитель госдепартамента США Морган Ортагус заявляла, что Вашингтон может прекратить участие Турции в программе F-35 и применить против Анкары санкции в рамках закона CAATSA из-за закупок у России зенитных ракетных комплексов С-400.

По мнению наблюдателей, в Вашингтоне опасаются, что приобретение Анкарой С-400 позволит рассекретить системы F-35, и эти самолеты станут уязвимыми для российской системы ПВО.

7 мая российский источник сказал "Интерфаксу", что подготовку турецких военных для эксплуатации С-400 планируется начать в июне.

24 апреля глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил агентству, что первые поставки систем С-400 Турции запланированы на июль.

Министр обороны Турции Хулуси Акар в марте заявлял, что размещение С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года.

ЗРК С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.