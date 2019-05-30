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Александр Лукашенко о том, как писалась Конституция: меня начали учить демократии и разного рода правам человека в голодной стране

31.05.2019 22:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. К сожалению, реалии 90-х, когда распался Союз, и то, с какими трудностями столкнулись постсоветские демократии, – серьезный пробел для Запада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мнение о стране зачастую формируется из отдельно взятых источников. А их могут формировать заинтересованные силы. В итоге получается мешанина из заблуждений и стереотипов.

Александр Лукашенко о том, как писалась Конституция: меня начали учить демократии и разного рода правам человека в голодной стране

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Отвечу на вопрос, который  у каждого из вас, видимо, есть – по поводу некого авторитаризм власти в нашей стране. Я никогда этого не отрицал. Действительно, у нас правовая система была выстроена именно таким образом. Нацеленная на создание и укрепление, сохранение вертикали власти.

Александр Лукашенко о том, как писалась Конституция: меня начали учить демократии и разного рода правам человека в голодной стране

Почему? Потому что после распада Советского Союза мы остались один на один, плюс еще с советскими рублями. Нам обещали, что из советской рублевой системы мы не выходим – Россия и прочие. А потом нас кинули с этими рублями, забрав у нас товары и не оплатив. И Беларуси оказались очень много миллиардов должны. Но мы их не получили. Я клоню к тому, что у нас народу нечего было есть. Пустые полки – это в республике, которая всегда была развита в этом отношении, в товарах народного потребления и продуктах питания. Есть нечего было. А меня начали учить демократии и разного рода правам человека в голодной стране. Вот основное право было человека: покушать и одеть людей, чем я и занимался.

Люди в материале: Александр Лукашенко
 
 
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Новости Беларуси. К сожалению, реалии 90-х, когда распался Союз, и то, с какими трудностями столкнулись постсоветские демократии, – серьезный пробел для Запада,...
 
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