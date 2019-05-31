Главный тренер «Челси» после победы в Лиге Европы перейдет в другой клуб

Источник материала: Tut.by

Лондонский «Челси» не станет препятствовать уходу своего нынешнего тренера Маурицио Сарри, который желает работать в «Ювентусе», сообщает «Чемпионат» со ссылкой на SportItalia .



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Агент Сарри уже провел предварительные переговоры с руководством британского клуба и, получив предварительное согласие на расторжение контракта, отправился в Турин. Должность главного тренера «Ювентуса» остается вакантной после того, как стало известно об уходе из команды Массимилиано Аллегри.

Сарри работает в «Челси» менее года. В своем дебютном сезоне он привел лондонский клуб к третьему месту в английской премьер-лиге и победе в Лиге Европы . В решающем матче второго по значимости еврокубка «Челси» уверенно обыграл лондонский «Арсенал» — 4:1.