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Главный тренер «Челси» после победы в Лиге Европы перейдет в другой клуб
Источник материала: Tut.by
Лондонский «Челси» не станет препятствовать уходу своего нынешнего тренера Маурицио Сарри, который желает работать в «Ювентусе», сообщает
Агент Сарри уже провел предварительные переговоры с руководством британского клуба и, получив предварительное согласие на расторжение контракта, отправился в Турин. Должность главного тренера «Ювентуса» остается вакантной после того, как стало известно об уходе из команды Массимилиано Аллегри.
Сарри работает в «Челси» менее года. В своем дебютном сезоне он привел лондонский клуб к третьему месту в английской премьер-лиге и
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Лондонский «Челси» не станет препятствовать уходу своего нынешнего тренера Маурицио Сарри.
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