Китай готовит ответные санкции для иностранных компаний из-за бана Huawei

Источник материала: Tut.by

По сообщению Bloomberg, Китай готовится принять меры в ответ на действия США по ограничению бизнеса Huawei. Кратко об этом рассказывает The Verge.



Фото: Reuters

По информации издания, Китай подготовил ряд мер по ограничению экспорта редкоземельных элементов в США, а также создал собственный черный список иностранных компаний.

Вместе с тем Bloomberg отмечает: на данный момент возможное ограничение экспорта редкоземельных металлов выглядит маловероятным, но вполне возможно в случае усиления торговой войны между США и Китаем. The Verge пишет, что наиболее остро на США может сказаться запрет на поставки неодима, поскольку у американцев нет поставщиков этого металла за пределами Китая.

В список нежелательных компаний могут войти «иностранные предприятия, организации и физические лица, которые не соблюдают правила рынка, нарушают условия контрактов и блокируют поставки по некоммерческим причинами либо наносят ущерб законным интересам китайских компаний».

Вместе с тем японская телекоммуникационная корпорация SoftBank объявила, что для построения 5G-сети будет использовать оборудование Nokia и Ericsson. Нынешняя 4G-сеть компании построена на базе компонентов от Huawei.

Напомним: 15 мая США внесли Huawei в черный список и запретили китайскому производителю закупать оборудование и ПО американских компаний без предварительного согласования.

По данным Bloomberg, сотрудничество с Huawei приостановили Google, а также производители чипов Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom. Кроме того, британский производитель чипов ARM поручил своим сотрудникам приостановить все действующие контракты с китайской Huawei и ее «дочками» для соблюдения законодательства США.

Позже власти США выдали Huawei и подконтрольным ей компаниям лицензию на 90 дней. До 19 августа 2019 года компания сможет покупать и использовать компоненты и другие товары из США для поддержки своих сетей и устройств.

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