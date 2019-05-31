ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Впервые в истории белорусской армии знаком «Доблесть и мастерство» наградили девушку

31.05.2019 22:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

На полигоне Лосвидо завершились испытания на право награждения военнослужащих нагрудным знаком «Доблесть и мастерство».

Впервые в истории белорусской армии знаком «Доблесть и мастерство» наградили девушку
Наталья Онищук. Фото: Министерство обороны
1 из 3

 Впервые в истории Вооруженных Сил Беларуси награду получила девушка-военнослужащая, сообщает пресс-служба Министерства обороны, пишет Наша Нина.

Наталья Онищук — старший механик-телеграфист гвардии младший сержант контрактной службы Наталья Онищук из 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Девушка в течение четырех дней наравне с мужчинами проходила все испытания и вошла в число 19 участников, успешно преодолевших многочисленные препятствия.

Практически на всех семи этапах Наталья Онищук получила оценки «отлично». Теперь она по праву будет носить на кителе знак «Доблесть и мастерство» — символ мужества и гордости, почета и уважения сослуживцев. Она наравне с мужчинами дошла до конца и стала одной из 19 счастливчиков, достойно прошедших все испытания. Это около 40 тестов и нормативов по предметам боевой и специальной подготовки. Огневая, топографическая, воздушно-десантная, военно-медицинская, радио- и инженерная подготовка, РХБ защита… Десантирование с вертолета, движение по азимутам по пересеченной местности и 30-километровый марш-бросок, который порой превращается в 40, а то и в 50 километров. Затем — поиск объекта. И все это в режиме нон-стоп!
Финальный день начался с инженерной подготовки. Нужно было взорвать конструкцию, определенную жребием. И с этим Наташа справилась на «отлично». Дальше стрельба. Пистолет, гранатомет, снайперская винтовка, пулемет! Ну а затем, когда силы на исходе, заключительное испытание. Почти четыре километра труднейшей дистанции с полосой препятствий, преодолением водной преграды и спаррингами по рукопашному бою. 

«Почему я здесь? Прежде всего, это желание проверить свои силы. Хватит ли стойкости и характера пройти все испытания, — сказала Наталья Онищук накануне выполнения практического этапа. — Я усиленно готовилась, мне помогали в родной бригаде, поддерживали советами, делились опытом. Очень переживала за теорию, ведь там немалый объем знаний, который необходимо осилить. Рада, что все прошло удачно, и я получила положительные оценки. Хочу поблагодарить коллег-мужчин, которые участвуют вместе со мной в испытании. Они меня очень поддерживают и подбадривают, а иногда и подстегивают. Это придает мне дополнительные силы. Настроение боевое! Надеюсь, что у меня все получится».


«Сейчас чувствую только радость, что все это закончилась. Осознание того, что за эти дни произошло, придет, наверное, позже. Я очень довольна, что дошла да конца, что у меня хватило сил, терпения и воли преодолеть это непростое испытание. Сейчас одно желание: просто отдохнуть и насладиться теми яркими моментами, которые подарила судьба», — поделилась Наталья после прохождения испытаний.


 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На полигоне Лосвидо завершились испытания на право награждения военнослужащих нагрудным знаком «Доблесть и мастерство».
 
Новости дня
Новости разные
 
Над Минском пронесся торнадо
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.06.2019
Mir24.TV Belarus
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика