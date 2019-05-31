Появилась масонская Великая ложа Беларуси





Масонская символика / pixabay.com





По информации "Нашай Нівы", создание Большой ложи Беларуси поддержали Большие ложи Литвы, Украины и Польши. Неофициальные источники утверждают, что великим мастером Великой ложи Беларуси стал литератор Сергей Дубовец. Сам он отказался комментировать эти сведения: "У меня нет необходимости высказываться".





Сообщается, что Великая ложа Беларуси планирует получить официальную регистрацию в стране. Между тем, для мирового масонского движения она уже имеет полноценный статус.





Кстати, белорусскими масонами были известные деятели белорусского национального движения ХХ века Антон Луцкевич и Вацлав Ластовский.



