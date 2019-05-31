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Появилась масонская Великая ложа Беларуси

31.05.2019 21:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

25 мая в Минске появилась масонская Великая ложа, пишет "Наша Ніва". Беларусь была последней страной Европы, которая пока не имела своей собственной Великой ложи: белорусские масоны входили в российскую структуру.


Масонская символика / pixabay.com

По информации "Нашай Нівы", создание Большой ложи Беларуси поддержали Большие ложи Литвы, Украины и Польши. Неофициальные источники утверждают, что великим мастером Великой ложи Беларуси стал литератор Сергей Дубовец. Сам он отказался комментировать эти сведения: "У меня нет необходимости высказываться".

Сообщается, что Великая ложа Беларуси планирует получить официальную регистрацию в стране. Между тем, для мирового масонского движения она уже имеет полноценный статус.

Кстати, белорусскими масонами были известные деятели белорусского национального движения ХХ века Антон Луцкевич и Вацлав Ластовский.


 
Теги: Минск
 
 
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25 мая в Минске появилась масонская Великая ложа, пишет "Наша Ніва". Беларусь была последней страной Европы, которая пока не имела своей собственной Великой ложи:...
 
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