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Стало известно, что за мировые звезды выступят на открытии II Европейских игр

31.05.2019 21:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В рамках церемонии открытия II Европейских игр на минском стадионе «Динамо» выступят звезды мировой оперной сцены Димаш Кудайберген и Анна Нетребко, сообщает официальный сайт соревнований minsk2019.by


На открытии I Европейских игр в Баку выступала Леди Гага, спев или нет лучшую песню ХХ века Imagine, фото minval.az

«Одни из самых популярных и востребованных оперных звезд приедут в Минск специально для того, чтобы разделить с гостями церемонии открытия II Европейских игр этот незабываемый вечер. За роялем зрители увидят знаменитого композитора, пианиста и певца Игоря Крутого, который будет аккомпанировать хедлайнерам шоу», — говорится в сообщении.

Анна Нетребко - оперная певица с мировым именем. Правда, она не раз высказывалась в поддержку «ДНР» и даже пожертвовала 15 тысяч евро донецкой опере, а также фотографировалась с флагом ДНР.


Фото из твиттера Олега Царева


 
Теги: Минск
 
 
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В рамках церемонии открытия II Европейских игр на минском стадионе «Динамо» выступят звезды мировой оперной сцены Димаш Кудайберген и Анна Нетребко, сообщает...
 
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