Какие цены будут в этом году на белорусскую клубнику

изучил ассортимент клубники на минском Комаровском рынке и узнал, какие цены на ягоды прогнозируют продавцы. Но при массовом созревании упадут. FINANCE.TUT.BYассортимент клубники на минском Комаровском рынке и узнал, какие цены на ягоды прогнозируют продавцы.





На рынках, в частности на минском Комаровском, первые ягоды появились уже больше недели назад. Кроме отечественной в ассортименте есть украинская клубника, сербская и греческая. Цены начинаются от 5,5 рубля. Все, кто выращивает клубнику, говорят, что ягод в этом году будет много. По крайней мере завязей хватает.





— В том году было много ягод. Но у многих фермеров клубника просто сгорела. Был засушливый май, ягоды начали рано созревать. Говорили некоторые, что у них по 5−10 гектаров клубники пропало, — рассказывает фермер из Дрогичина, который торгует красными ягодами. — В этом году все жалуются, что много дождей. В Брестской области клубнику градом бьет и топит. В Гродненской пока нормально все.

У продавца две цены на клубнику. Та, что крупная — почти с кулак, по 10 рублей. Помельче — 8,5 рубля.

— Цена высокая, потому что ягоды первые. В Брестской области перекупщики скупают клубнику по 5 — 5,5 рубля. Везут в Брест , в Березу и перепродают по 10−12 рублей, — говорит парень.





По мнению продавцов клубники, первые ягоды могли бы стоить и дороже, но импортных много — из Украины, Греции, Сербии. То есть конкуренция слегка сдерживает.













— Цена упадет. Конечно, все зависит от качества и количества ягод, — продолжает фермер из Дрогичина. — Меньше рубля, думаю, вряд ли, но до двух рублей мелкую продавать будут. На хороший товар, конечно, и цена будет выше. Наша клубника массово пойдет через неделю. Можно будет приходить с ведерками, покупать на варенье, на заморозку. Процентов 30−40 всех мест уже будет занято клубникой.





Еще один продавец ягод подтвердил: завязи много, массово зреть начнет через неделю.





— Уже много клубники с розовым бочком, но она еще не налилась, — говорит парень. — К следующей неделе дойдет. Думаю, цены на клубнику будут, как и в прошлом году, 2−5 — 3 рубля за килограмм. Я сейчас говорю про нормальную ягоду, а не про ту, что размером с горох. Ее и по рублю, думаю, отдавать будут.





По поводу того, сладкая ли в этом году клубника, мнения продавцов расходятся.





— Ягода у людей будет с кислинкой. Фермеры клубнику подкармливают, вдобавок она у них разной селекции, можно найти слаще, — поясняет продавец из Дрогичина.





— У меня ягоды достаточно сладкие, — говорит девушка-продавец из Бреста и дает попробовать свою клубнику. — Не могу сказать, слаще она или нет, чем в прошлом году, но не кислая, как часто бывает, точно.





По нашему субъективному мнению, ягоды все же кисловатые.





Покупатели заметили, что в последние годы клубника медленнее портится, чем раньше. Люди связывают это с разного рода обработкой ягод. Однако фермеры говорят, что дело вовсе не в этом.





— Некоторые клубнику подкармливают кальцием. Он безвреден для человека, мы зачастую принимаем его в таблетках для укрепления костей. Зато он обеспечивает более долгую сохранность ягодам. Плюс есть разные сорта. Есть однодневки, — поясняет фермер из Дрогичина. — То есть собрал утром, до вечера нужно продать. Или она превратится в кашу. Если такую клубнику отправлять на импорт, то она даже до Москвы не доезжает, растекается.





К слову, на рынке подешевела не только клубника. Абрикосы уже продают по 4−6 рублей, персики и нектарины по 7−9 рублей, черешня по 15−16, голубика подешевела с 40 до 35 рублей.





Из овощей дешевле стали огурцы: можно найти по 1,5 рубля, перец кое-где продают по 4 рубля.









Во многих местах помидоры продают по 3 рубля. Украинская молодая картошка стоит 2,3 рубля. Зеленый лук продают по 50−60 копеек за пучок, редис по 1,5−1,7 рубля.











