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Какие цены будут в этом году на белорусскую клубнику
Источник материала: Партизан
Фермеры, которые выращивают клубнику, говорят, что уже буквально через неделю ягоды можно будет покупать ведрами. Пока цены немаленькие, начинаются от 5,5 рубля.
Но при массовом созревании упадут. FINANCE.TUT.BY
На рынках, в частности на минском Комаровском, первые ягоды появились уже больше недели назад. Кроме отечественной в ассортименте есть украинская клубника, сербская и греческая. Цены начинаются от 5,5 рубля. Все, кто выращивает клубнику, говорят, что ягод в этом году будет много. По крайней мере завязей хватает.
— В том году было много ягод. Но у многих фермеров клубника просто сгорела. Был засушливый май, ягоды начали рано созревать. Говорили некоторые, что у них по 5−10 гектаров клубники пропало, — рассказывает фермер из Дрогичина, который торгует красными ягодами. — В этом году все жалуются, что много дождей. В Брестской области клубнику градом бьет и топит. В Гродненской пока нормально все.
У продавца две цены на клубнику. Та, что крупная — почти с кулак, по 10 рублей. Помельче — 8,5 рубля.
— Цена высокая, потому что ягоды первые. В Брестской области перекупщики скупают клубнику по 5 — 5,5 рубля. Везут в Брест, в Березу и перепродают по 10−12 рублей, — говорит парень.
По мнению продавцов клубники, первые ягоды могли бы стоить и дороже, но импортных много — из Украины, Греции, Сербии. То есть конкуренция слегка сдерживает.
— Цена упадет. Конечно, все зависит от качества и количества ягод, — продолжает фермер из Дрогичина. — Меньше рубля, думаю, вряд ли, но до двух рублей мелкую продавать будут. На хороший товар, конечно, и цена будет выше. Наша клубника массово пойдет через неделю. Можно будет приходить с ведерками, покупать на варенье, на заморозку. Процентов 30−40 всех мест уже будет занято клубникой.
Еще один продавец ягод подтвердил: завязи много, массово зреть начнет через неделю.
— Уже много клубники с розовым бочком, но она еще не налилась, — говорит парень. — К следующей неделе дойдет. Думаю, цены на клубнику будут, как и в прошлом году, 2−5 — 3 рубля за килограмм. Я сейчас говорю про нормальную ягоду, а не про ту, что размером с горох. Ее и по рублю, думаю, отдавать будут.
По поводу того, сладкая ли в этом году клубника, мнения продавцов расходятся.
— Ягода у людей будет с кислинкой. Фермеры клубнику подкармливают, вдобавок она у них разной селекции, можно найти слаще, — поясняет продавец из Дрогичина.
— У меня ягоды достаточно сладкие, — говорит девушка-продавец из Бреста и дает попробовать свою клубнику. — Не могу сказать, слаще она или нет, чем в прошлом году, но не кислая, как часто бывает, точно.
По нашему субъективному мнению, ягоды все же кисловатые.
Покупатели заметили, что в последние годы клубника медленнее портится, чем раньше. Люди связывают это с разного рода обработкой ягод. Однако фермеры говорят, что дело вовсе не в этом.
— Некоторые клубнику подкармливают кальцием. Он безвреден для человека, мы зачастую принимаем его в таблетках для укрепления костей. Зато он обеспечивает более долгую сохранность ягодам. Плюс есть разные сорта. Есть однодневки, — поясняет фермер из Дрогичина. — То есть собрал утром, до вечера нужно продать. Или она превратится в кашу. Если такую клубнику отправлять на импорт, то она даже до Москвы не доезжает, растекается.
К слову, на рынке подешевела не только клубника. Абрикосы уже продают по 4−6 рублей, персики и нектарины по 7−9 рублей, черешня по 15−16, голубика подешевела с 40 до 35 рублей.
Из овощей дешевле стали огурцы: можно найти по 1,5 рубля, перец кое-где продают по 4 рубля.
Во многих местах помидоры продают по 3 рубля. Украинская молодая картошка стоит 2,3 рубля. Зеленый лук продают по 50−60 копеек за пучок, редис по 1,5−1,7 рубля.
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Фермеры, которые выращивают клубнику, говорят, что уже буквально через неделю ягоды можно будет покупать ведрами. Пока цены немаленькие, начинаются от 5,5 рубля.
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