Хусаенов думает вернуться в банковский бизнес





Олег Хусаенов. Фото: zubrcapital.by





Собеседники называют в качестве объекта для инвестиций СтатусБанк, который принадлежит «Евроторгу» Сергея Литвина и Владимира Василько. В прошлом году «Евроторг», планируя IPO в Лондоне, которое по итогу было отложено, сообщил о желании продать СтатусБанк. «Планируется, что основные акционеры используют часть своих доходов от IPO для финансирования покупки СтатусБанка у компании „Евроторг“ на общую сумму 45,2 млн рублей. Сделка будет осуществлена при условии проведения IPO и одобрений регулирующих органов», — говорилось в сообщении.





Один из собеседников добавляет, что «Зубр Капитал» действительно интересовался СтатусБанком, но он смотрит и на другие белорусские банки.





«Зубр Капиталом» управляет Олег Хусаенов. Много лет он и его партнеры по автохолдингу «Атлант-М» владели МТБанком. Но весной 2015 года продали банк структурам Алексея Олексина.





Согласно подписанному соглашению, Хусаенов и его партнеры в течение трех лет не могли заниматься банковским бизнесом. «Период [действия договора обязательств о неконкуренции] был три года. Но они уже прошли», — констатировал бизнесмен на вчерашней презентации исследования рынка слияний и поглощений в Беларуси.





Как правило, «Зубр Капитал» выступает в качестве финансового инвестора в сделках. То есть покупает пакет акций в пределах блокирующего. Источники в банковских кругах считают, что в случае со СтатусБанком речь может идти о контрольном пакете, тогда проще будет инициировать изменения. Почему Хусаенов вновь решил войти в банковскую сферу, хотя в 2015 году на фоне девальваций об этом даже не помышлял? «Они как фонд смотрят на „недоразвитые“ банки. Хотят вложить деньги инвесторов, развить банк, потом продать и на этом собственно заработать. Но чтобы сделка оказалась успешной, банку надо иметь свою фишку. Как это было, например, с „Халвой“ у МТБанка. Сейчас в тренде Тинькофф банк, Revolut, которые активно развивают безналичные платежи, финтех. Вокруг этого будет все крутиться», — считает собеседник.





В пресс-службе «Зубр Капитала» сказали, что «смотрят на банковский сектор». «Какой именно банк будет — пока не до конца понятно, как и условия взаимодействия с банком», — сказали там. Олег Хусаенов отказался от комментариев, отметив лишь, что определенность может наступить до конца года.





«Зубр Капитал» вместе с Европейскими банком реконструкции и развития и Голландским фондом развития профинансировали сделки с SoftClub, 21vek, av.by, Uniflex, белорусский контур ГК Softline (ActivePlatform, ActiveCloud) и Targetprocess.



