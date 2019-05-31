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Глава МИД Венесуэлы проинформировал советника ЕС о переговорах с оппозицией и пригласил его в страну

31.05.2019 22:16 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса побеседовал с советником ЕС по Венесуэле Энрике Иглесиасом и пригласил его посетить страну.

"У нас состоялся телефонный разговор с Энрике Иглесиасом, советником ЕС по Венесуэле. Мы проинформировали его о процессе в Осло (о переговорах между властями и оппозицией Венесуэлы) и передали ему приглашение президента Николаса Мадуро посетить нас как можно скорее", - написал в пятницу Арреаса в своем Twitter.

Ранее на этой неделе высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини назначила бывшего министра иностранных дел Уругвая и экс-президента Межамериканского банка развития Энрике Иглесиаса своим специальным советником по Венесуэле, сообщила Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

"Г-н Иглесиас будет поддерживать работу ЕС и Международной контактной группы (ICG) по содействию мирному и демократическому урегулированию кризиса в Венесуэле посредством свободных и справедливых выборов", - говорится в коммюнике ЕВС, распространенном во вторник в Брюсселе.

Согласно сообщению, задача Иглесиаса - консультировать Могерини и ICG по шагам, которые могут быть предприняты для достижения этих целей. Советник также будет вести информационную работу с соответствующими заинтересованными сторонами в Венесуэле и международными и региональными игроками.

В Брюсселе полагают, что назначение испанско-уругвайского экономиста и дипломата "позволит обеспечить более устойчивое и усиленное политическое и дипломатическое участие в урегулировании ситуации в Венесуэле".

Правительство Норвегии в среду проинформировало о достижениях в политическом диалоге между властями и оппозицией Венесуэлы, написал в своем Twitter глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса.

"После нескольких дней серьезной работы правительство Норвегии информирует о прогрессе в политическом диалоге между правительством Венесуэлы и венесуэльской оппозицией. Благодарим Норвегию за усилия во благо мира", - сообщил Арреаса.

В приложенном к его сообщению коммюнике норвежского МИД в частности говорится: "Стороны проявили намерения продвигаться в поиске согласованного конституционного решения, которое включало бы политические, экономические темы, а также положение о выборах".

"Для того, чтобы процесс принес результаты, рекомендуем сторонам предпринять максимальную сдержанность в комментариях и заявлениях", - отмечается в документе.

Ранее МИД Норвегии сообщил, что на этой неделе в Осло проходит второй раунд переговоров между представителями законных властей Венесуэлы и оппозиции.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в четверг выразил слова благодарности правительству Норвегии за его посреднические усилия в диалоге между оппозицией и представителями правительства страны.

"Я благодарю правительство Норвегии за его усилия, направленные на успешное проведение второй встречи диалога в Осло. Я горд нашей делегацией", - написал он в Twitter.

 
 
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Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса побеседовал с советником ЕС по Венесуэле Энрике Иглесиасом и пригласил его посетить страну.
 
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