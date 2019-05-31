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Новым судьёй Верховного суда назначен Эдгар Мартиросян

31.05.2019 23:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 31 мая Александр Лукашенко подписал указ о назначении и освобождении судей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новым судьёй Верховного суда назначен Эдгар Мартиросян

Так Эдгар Мартиросян назначен судьей Верховного суда бессрочно с последующим согласованием назначения Советом Республики Национального собрания. Судьей бессрочно и председателем Экономического суда Могилевской области назначен Сергей Ковалев. Указом так же назначены и освобождены от занимаемых должностей ряд судей и руководителей различных судов в регионах Беларуси.

Люди в материале: Эдгар Мартиросян, Сергей Ковалев
 
 
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Новости Беларуси. 31 мая Александр Лукашенко подписал указ о назначении и освобождении судей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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