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Новым судьёй Верховного суда назначен Эдгар Мартиросян
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 31 мая Александр Лукашенко подписал указ о назначении и освобождении судей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так Эдгар Мартиросян назначен судьей Верховного суда бессрочно с последующим согласованием назначения Советом Республики Национального собрания. Судьей бессрочно и председателем Экономического суда Могилевской области назначен Сергей Ковалев. Указом так же назначены и освобождены от занимаемых должностей ряд судей и руководителей различных судов в регионах Беларуси.
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Новости Беларуси. 31 мая Александр Лукашенко подписал указ о назначении и освобождении судей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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