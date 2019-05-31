Территориальный центр соцобслуживания населения Витебского района получил новый автомобиль для перевозки людей с ограниченными возможностями

Источник материала: Жыцце Прыдзвiння (Витебск)

Такое приобретение стало продолжением и результатом подписания грант-контракта с участием посла Японии в Беларуси Хироки Токунага.

Документ был скреплен подписями в феврале этого года в Минске в Департаменте по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь. Средства в сумме 26 тыс. долларов на приобретение спецтранспорта были выделены в рамках программы правительства Японии «Корни травы — грантовая помощь для проектов по обеспечению безопасности человека». Проектом вплотную занималась заместитель директора Территориального центра Екатерина Лазовская. Он был направлен в Посольство Японии и уже осенью минувшего года его представители приехали в Витебск для предварительного осмотра места, где будет «установлен» спецтранспорт. Автомобиль оснащен подъемником для инвалидов-колясочников, в нем удобно расположены пассажирские места.

На учете в ТЦСОН на 1 января этого года числились 28 инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Около 1430 инвалидов 1 и 2 групп, 108 детей-инвалидов, а также порядка 400 одиноких пожилых граждан и 4350 одиноко проживающих. С помощью спецтранспорта появится возможность разнообразить досуг этих категорий людей, расширить рамки их общения и времяпрепровождения.

Согласно проекту представители Посольства Японии приедут нанести на автомобиль опознавательные наклейки, однако спецтранспорт с момента его получения уже будет служить людям.

Нина Столяренко

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