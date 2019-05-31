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В слуцкой музыкальной школе прошёл выпускной. Фото
01.06.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
31 мая прошёл выпускной в Слуцкой детской школе искусств, которую случчане чаще по привычке называют просто «музыкальная школа».
Несколько фотографий с мероприятия прислал случчанин
Slutsk-Gorod.by
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31 мая прошёл выпускной в Слуцкой детской школе искусств, которую случчане чаще по привычке называют просто «музыкальная школа». Несколько фотографий с...
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