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В слуцкой музыкальной школе прошёл выпускной. Фото

01.06.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В слуцкой музыкальной школе прошёл выпускной. Фото

31 мая прошёл выпускной в Слуцкой детской школе искусств, которую случчане чаще по привычке называют просто «музыкальная школа».

Несколько фотографий с мероприятия прислал случчанин Эмиль Касалапов.

В слуцкой музыкальной школе прошёл выпускной. Фото

В слуцкой музыкальной школе прошёл выпускной. Фото

В слуцкой музыкальной школе прошёл выпускной. Фото

В слуцкой музыкальной школе прошёл выпускной. Фото

Slutsk-Gorod.by

 
 
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31 мая прошёл выпускной в Слуцкой детской школе искусств, которую случчане чаще по привычке называют просто «музыкальная школа». Несколько фотографий с...
 
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