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В ГАИ рассказали, где в июне будут работать мобильные камеры фотофиксации

01.06.2019 06:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С целью неукоснительного соблюдения скоростных ограничений в местах концентрации ДТП столичная ГАИ обнародовала график работы мобильных датчиков автоматической фиксации нарушений скоростного режима движения в июне 2019 года.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

В июне расположение мобильных датчиков, работающих в вечернее и ночное время, меняться не будет. Двенадцать камер скорости целый месяц с 20.00 до 02.00 будут работать на участках:

  • улица Московская, 22;
  • Партизанский проспект, 147;
  • улица Казинца, 49;
  • проспект Независимости, 156;
  • улица Орловская, 80;
  • пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской;
  • улица Кальварийская, 58/1;
  • улица Притыцкого, 93;
  • улица Чкалова, 1;
  • улица Кальварийская, 25;
  • Партизанский проспект, 75;
  • улица Притыцкого, 60/5.

Мобильные датчики контроля скорости также будут работать по нечетным числам на проспекте Независимости, 156, улице Московской, 22, улице Орловской, 80. По четным числам камеры будут расположены на пересечении проспекта Независимости и улицы Рогачевской, улице Чкалова, 1, Партизанском проспекте, 147. Эти датчики будут контролировать скорость движения транспортных средств с 07.00 до 20.00.

Еще две камеры скорости будут установлены между 53-м и 54-м километрами внутреннего и внешнего кольца МКАД (ограничения 90 км/ч). Работать они будут круглосуточно.

 
 
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Мобильные датчики контроля скорости будут установлены на аварийно-опасных участках и в местах концентрации ДТП.
 
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