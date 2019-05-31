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В ГАИ рассказали, где в июне будут работать мобильные камеры фотофиксации
Источник материала: Tut.by
С целью неукоснительного соблюдения скоростных ограничений в местах концентрации ДТП столичная ГАИ
В июне расположение мобильных датчиков, работающих в вечернее и ночное время, меняться не будет. Двенадцать камер скорости целый месяц с 20.00 до 02.00 будут работать на участках:
Мобильные датчики контроля скорости также будут работать по нечетным числам на проспекте Независимости, 156, улице Московской, 22, улице Орловской, 80. По четным числам камеры будут расположены на пересечении проспекта Независимости и улицы Рогачевской, улице Чкалова, 1, Партизанском проспекте, 147. Эти датчики будут контролировать скорость движения транспортных средств с 07.00 до 20.00.
Еще две камеры скорости будут установлены между 53-м и 54-м километрами внутреннего и внешнего кольца МКАД (ограничения 90 км/ч). Работать они будут круглосуточно.
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Мобильные датчики контроля скорости будут установлены на аварийно-опасных участках и в местах концентрации ДТП.
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