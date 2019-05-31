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Белорусская мебель покорила уже 70 стран

01.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь наращивает экспорт мебели. Ее покупают уже в 70 странах мира, сообщили на заседании парламента в Минске.

За последние три года экспорт мебели вырос в два раза. Новые рынки сбыта: Китай, Сербия, Шри-Ланка. В прошлом году объемы экспорта превысили 500 миллионов долларов. 

Также в Беларуси появятся и новые мощности для переработки отходов лесозаготовки.

«Стараемся сделать так, чтобы не было так называемых свалок в лесах с отходами, чтобы мы перерабатывали до каждого бревна. В следующем году Минлесхоз введет в каждой области по одному пеллетному заводу», – сообщил заместитель премьер-министра Республики Беларусь Владимир Дворник.

Лесной фонд республики сегодня составляет более 900 миллионов гектаров.

 



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Теги: Минск
 
 
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За последние три года экспорт мебели вырос в два раза. Новые рынки сбыта: Китай, Сербия, Шри-Ланка.
 
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