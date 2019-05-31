Белорусская мебель покорила уже 70 стран

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь наращивает экспорт мебели. Ее покупают уже в 70 странах мира, сообщили на заседании парламента в Минске.

За последние три года экспорт мебели вырос в два раза. Новые рынки сбыта: Китай, Сербия, Шри-Ланка. В прошлом году объемы экспорта превысили 500 миллионов долларов.

Также в Беларуси появятся и новые мощности для переработки отходов лесозаготовки.

«Стараемся сделать так, чтобы не было так называемых свалок в лесах с отходами, чтобы мы перерабатывали до каждого бревна. В следующем году Минлесхоз введет в каждой области по одному пеллетному заводу», – сообщил заместитель премьер-министра Республики Беларусь Владимир Дворник.

Лесной фонд республики сегодня составляет более 900 миллионов гектаров.