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Белорусская мебель покорила уже 70 стран
01.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь наращивает экспорт мебели. Ее покупают уже в 70 странах мира, сообщили на заседании парламента в Минске.
За последние три года экспорт мебели вырос в два раза. Новые рынки сбыта: Китай, Сербия, Шри-Ланка. В прошлом году объемы экспорта превысили 500 миллионов долларов.
Также в
«Стараемся сделать так, чтобы не было так называемых свалок в лесах с отходами, чтобы мы перерабатывали до каждого бревна. В следующем году Минлесхоз введет в каждой области по одному пеллетному заводу», – сообщил заместитель премьер-министра Республики Беларусь Владимир Дворник.
Лесной фонд республики сегодня составляет более 900 миллионов гектаров.
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За последние три года экспорт мебели вырос в два раза. Новые рынки сбыта: Китай, Сербия, Шри-Ланка.
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