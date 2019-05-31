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Как школьник придумал мобильное приложение, которое поможет заинтересовать детей физикой

01.06.2019 07:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

16-летний Тимофей Стамбровский на днях закончил 10 класс. По его словам, в свободное от учебы время он любит кататься на велосипеде, играть в шахматы, теннис и, конечно, спать. А еще после уроков он работает над собственным мобильным приложением, позволяющим наглядно объяснить физику на роботах.


Тимофей Стамбровский ​​​​​​.Фото: Марина Серебрякова

Недавно Тимофей выступил на TEDxYouth@Minsk и стал одним из трех победителей со своим проектом «Интерактивный STEM-учебник по физике с применением робототехники».

— Каждое выступление — это новое волнение. А здесь была большая конференция, причем я выступал не только перед людьми в зале, но еще и в прямом эфире, поэтому волнение было сильнее, чем обычно, — признается он.

По словам школьника, идея пришла к нему в прошлом году, когда он записался на кружок робототехники.

— Моя мама любит точные науки, наверное, из-за этого у меня появился интерес к ним, — говорит Тимофей. — Суть проекта в том, чтобы наглядно объяснить некоторые законы физики. Детям самим интересно изучать физику, и поэтому они лучше усваивают материал. Я считаю, что проблемы с преподаванием физики связаны с тем, что система образования, так сказать, осталась со времен СССР. Но дети изменились и им, на мой взгляд, надо преподавать в более современном формате.

Проект рассчитан на учеников седьмых и девятых классов и состоит из собственно роботов и мобильной программы, которая ими управляет.

Робота — «приводную платформу» — можно собрать на базе Lego Mindstorms EV3. Вся электроника и составные части обойдутся примерно в тысячу рублей. Но нужно учитывать, что это конструктор, из которого можно сделать разные модели для разных тем.


Изображение: из личного архива Тимофея Стамбровского

На наглядных примерах учитель показывает ученикам траекторию, путь, время, равномерное и неравномерное движение, кинетическую энергию, а также проводит лабораторные эксперименты.

— Плюс моего проекта в том, что это не просто картинки. Есть настоящая модель, и она выводит данные (всегда разные), и можно находить по формулам другие, — говорит Тимофей. — Еще в проекте есть такая черта как STEM-образование. Расшифровывается STEM так: since — наука, technology — технологии, engineering — инженерное искусство, mathematician — математика. Суть этого проекта — применение четырех наук на одном уроке.

В разработке и создании Тимофею помогал его учитель физики Дмитрий Чернов.

— Сейчас в команде только я и мой учитель, но для продвижения проекта дальше ведется набор, — отмечает школьник. — Наши планы — это создать новые модели роботов, новые демонстрации, распространять это в другие учреждения образования, и написать мобильную версию для IOS. Сейчас мною заинтерисовался ГИАЦ (Главный информационно-аналитический центр Министерства образования РБ — прим. 42.TUT.BY), и он будет советовать мою разработку Национальному институту образования

А вот насчет поступления Тимофей пока думает — у него впереди еще целый год.

 
 
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16-летний Тимофей стал одним из трех победителей TEDxYouth@Minsk со своим проектом.
 
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