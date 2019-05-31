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Проверить свой белорусский: 1 июня в Национальной библиотеке пройдёт «Агульная дыктоўка»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Национальной библиотеке 1 июня состоится «Агульная дыктоўка». На нее уже зарегистрировалось больше 100 человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Участникам предстоит написать диктант на белорусском языке. В качестве текста выбрали отрывок из произведения Андрея Горвата: автор специально адаптировал фрагмент одного из своих романов.
А диктовать текст будут солисты группы NaviBand. Кстати, написать диктант можно и дистанционно посредством онлайн-трансляции.
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Новости Беларуси. В Национальной библиотеке 1 июня состоится «Агульная дыктоўка». На нее уже зарегистрировалось больше 100 человек, сообщили в программе «Столичные...
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