Проверить свой белорусский: 1 июня в Национальной библиотеке пройдёт «Агульная дыктоўка»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Национальной библиотеке 1 июня состоится «Агульная дыктоўка». На нее уже зарегистрировалось больше 100 человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





Участникам предстоит написать диктант на белорусском языке. В качестве текста выбрали отрывок из произведения Андрея Горвата: автор специально адаптировал фрагмент одного из своих романов.





А диктовать текст будут солисты группы NaviBand. Кстати, написать диктант можно и дистанционно посредством онлайн-трансляции.