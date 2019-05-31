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Что можно будет увидеть на Дне культуры Швеции в Верхнем городе

01.06.2019 00:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 1 июня в Верхнем городе стартуют Дни национальных культур. Открывает сезон Швеция, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Что можно будет увидеть на Дне культуры Швеции в Верхнем городе

Площадки будут работать с самого утра. Торжественное открытие в 13:00. Территория Верхнего города будет разбита на отдельные площадки. На образовательных точках можно будет получить базовые знания языка, а также поучаствовать в различных викторинах.

Что можно будет увидеть на Дне культуры Швеции в Верхнем городе

День Швеции совпал с Днем защиты детей. Поэтому для юных минчан также найдется занятие. Их будут развлекать стокгольмские клоуны. Отдельное внимание экологии – в эко-двориках гостей научат сортировать мусор и правильно питаться. Праздник будет сопровождаться шведскими музыкальными хитами.

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Новости Беларуси. 1 июня в Верхнем городе стартуют Дни национальных культур. Открывает сезон Швеция, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ...
 
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