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Александр Екименко: «Ещё есть шанс, что мы попадём на Олимпийские игры»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Минск» выиграл чемпионат Беларуси по хоккею на траве среди женщин, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В Смолевичах в третьем матче финальной серии столичная команда взяла верх над местной «Викторией» со счетом 4:3. Причем по ходу решающего поединка «Минск» уступал в счете 0:2, однако сумел одержать волевую победу. Забитыми мячами отметились Юбко, Попкова и дважды Сыроежко. «Минск» выиграл финальную серию со счетом 3:0 и завоевал золото турнира.
Александр Екименко, председатель Белорусской федерации хоккея на траве:
В следующем сезоне «Минск» выступит в розыгрыше Европейской хоккейной лиги.
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Новости Беларуси. «Минск» выиграл чемпионат Беларуси по хоккею на траве среди женщин, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В Смолевичах в третьем матче финальной...
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