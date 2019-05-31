Гандболистки сборной Беларуси разгромно проиграли в Бресте команде Норвегии в квалификации ЧМ-2019

Источник материала: Tut.by

Гандболистки сборной Беларуси потерпели разгромное поражение в первом матче раунда плей-офф квалификации чемпионата мира-2019.



Фото с сайта handball.by

31 мая в Бресте во Дворце спорта «Виктория» белоруски проиграли сборной Норвегии с разницей в 13 мячей.

Беларусь — Норвегия — 21:34 (10:17)

Беларусь: Кунцевич, Шут, Бурдук; И. Дронова, Ильина (1), Котина (1/1), Артюхович (5), Гутова, Ежикова (2), Силицкая (5), Шамановская (6), Цырибко, Свидунович (1), Ящук, Рябченко, Елисеева.

Норвегия: Силье Сольберг, Педерсен; Арнтзен (3/2), Леке (6), Воде (1), Мерк (2), Офтедал (3), Ауне (5), Браттсет (2), Ингстад, Хегдаль (3), М. Якобсен (4), Баккеруд, Херрем (1), Санна Сольберг (4), Томак.

Лучшими игроком в составе сборной Беларуси признана Лилия Артюхович, в составе команды Норвегии — Силье Сольберг, отмечает пресс-служба БФГ.

Женская сборная Норвегии — двукратный олимпийский чемпион (2008 и 2012), трехкратный чемпион мира (1999, 2011, 2015), семикратный чемпион Европы (1998, 2004, 2006, 2008, 2010, 2014, 2016).

Ответная встреча пройдет 5 июня в Бергене.

Победитель пары по итогам двух матчей выйдет в финальный турнир чемпионата мира — 2019 в Японии.

Прямой допуск на ЧМ-2019 получили чемпионки мира француженки, а также три лучшие команды чемпионата Европы-2018: Нидерланды, Румыния и Россия.