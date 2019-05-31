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Не чапай, бо лясне. Неприкрытая ирония читателей на «Доске позора»
Источник материала: Tut.by
Теперь мы точно знаем, что «
Сухарево
Разбирательство после выхода предыдущего выпуска «Доски позора» дало такие результаты: декоративный заборчик в торце дома № 33 по улице Славинского был установлен жителями самостоятельно. Критику вызвало крепление последней секции ограждения к дереву. Выяснилось, что вишня была засохшей — ее уже удалили, а ограждение установлено «с применением соответствующих материалов».
На пешеходный переход в курортном поселке Нарочь раньше можно было попасть только по газону. Теперь тротуар продлили до края проезжей части.
Любань, улица Боровика, 46. После публикации связисты все оперативно устранили.
Минск, улица Разинская. Люк оперативно
В Барановичах положены новые пешеходные дорожки по улице Чернышевского, но почему-то не установили бордюры вдоль дороги. В результате после дождя весь чернозем оказался на них.
Фото необычной детской горки на улице Руссиянова выложили в группе во «
Мачулищи, улица Молодежная, 14. Автор фото сообщает, что в прошлом году у них прорвало трубу. Прорыв устранили, а траншею зарыли так, что вода во время дождя стекает под дом.
Жлобин, улица Козлова. У магазина сделали подсыпку, после дождя вода начала собираться на тротуаре. Строители позаботились о пешеходах: теперь люди могут не только пройти по тротуару, но и ноги помыть.
Минск. Во дворе дома по улице Волгоградская, 41а, контейнеры для мусора постоянно стоят на проезжей части — их не закатывают на предназначенную для них площадку. На письменное обращение на 115.бел был дан следующий ответ (дословно): «Будет выполнено при условии выделения достаточного бюджетного финансирования к 30.09.2019…». Читатель иронизирует: «интересно, сколько денег должно быть выделено, чтобы убрать контейнеры с проезжей части? И зачем готовиться так долго к такому „сложному“ мероприятию?»
А вот еще один труднообъяснимый феномен: по улице Якубова, 6, в Минске ямы латают только с одной стороны дома.
Лида. Въезд во дворы по адресу: улица Притыцкого, 12, и ул. Сосновая, 10, за магазином «Павлинка». Люди жалуются на разбитую дорогу.
Лужи после дождя обычно быстро высыхают: вода уходит в ливневки, канавы. Но не везде. Вот как выходить людям из нескольких подъездов дома № 11 по улице Кривошеина в Бресте?
Лестница рядом с домом № 17 по улице Матусевича в Минске. Как по ней ходить родителям с детьми, пожилым людям и, не дай Бог, интуристам?
Дорога возле минской АЗС по улице Корженевского, 18а. Дорога так себе, зато разметка новая.
Поселок Дружный Пуховичского района, улица Чепика, 6, 11-й подъезд. Жильцы дома сообщают, что на первом этаже в ливневой трубе уже второй год не могут нормально залепить дырку, поэтому после дождя на площадке стоит вода. По телефону 115 говорят, что заявка по ремонту закрыта. И в самом деле, трубу пытались чем-то замазать, но не помогло. Получается, дырка есть, но ее как бы и нет.
Дом 27 и дом 29 по улице Маршала Лосика в Минске. Канализационный колодец прикрыт деревянным щитом.
Но гораздо хуже ситуация с благоустройством улиц в районе Аэродром в Полоцке. Недоделки мелкие, но их очень много.
Минск, улица Гая, 18. После капитального ремонта не прошло и года, а у подъезда провалилась плитка. Читатель сообщил, что с декабря 2018 года его обращение находится «на контроле». Сроки устранения перенесли сначала из-за неблагоприятных погодных условий. Потом — «в связи с отсутствием специалистов».
Еще месяц назад убрали старый, видавший лучшие времена асфальт по улице Парковой в Пинске. Но вскоре после начала укладки нового то ли средств, то ли сил не хватило завершить задуманное до конца. Поэтому на месте снятого слоя уже образовались огромные ямы. Рабочие их засыпали, но эффекта от этого мало. В результате имеем дорогу в некоторых участках улицы намного более худшую, чем до начала обновления дороги.
Любой электрик вам скажет, что если не разбираешься в электрике, розетки лучше не трогать — «не чапай, бо лясне». Плиточник их и не трогал — оставил в «дупле». Автор фото утверждает, что видел такое в амбулатории в Сморгонском районе.
И, наконец, сенсация: 27 мая закрыта заявка на 115.бел по уборке снега!
А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным — присылайте фото нам на почту stroika@tutby.com с кратким описанием. Самые интересные мы опубликуем — трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными.
А если вы знаете примеры, когда после критики строители исправились — сообщайте нам об этом обязательно!
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