Не чапай, бо лясне. Неприкрытая ирония читателей на «Доске позора»

Источник материала: Tut.by

Теперь мы точно знаем, что « Доску позора » читают во всех жилищно-коммунальных организациях страны. И если раньше критика от читателей воспринималась ими болезненно, то теперь это превращается в будничную работу по оперативному устранению проблем. Возможно, это связано с предстоящими Европейскими играми и наведением к ним образцово-показательного порядка. Но мы все же надеемся, что столь быстрая реакция будет сохранена.

Сухарево уже попадало в нашу рубрику: читатели жаловались на отсутствие нормальных пешеходных дорожек. И вот ситуация начала меняться в лучшую сторону — на месте народной тропы появились бетонные плиты.



Фото предоставлено читателем

Разбирательство после выхода предыдущего выпуска «Доски позора» дало такие результаты: декоративный заборчик в торце дома № 33 по улице Славинского был установлен жителями самостоятельно. Критику вызвало крепление последней секции ограждения к дереву. Выяснилось, что вишня была засохшей — ее уже удалили, а ограждение установлено «с применением соответствующих материалов».





На пешеходный переход в курортном поселке Нарочь раньше можно было попасть только по газону. Теперь тротуар продлили до края проезжей части.



Фото предоставлено читателем

Любань, улица Боровика, 46. После публикации связисты все оперативно устранили.



Фото предоставлено читателем

Минск, улица Разинская. Люк оперативно починили !



Фото предоставлено читателем

В Барановичах положены новые пешеходные дорожки по улице Чернышевского, но почему-то не установили бордюры вдоль дороги. В результате после дождя весь чернозем оказался на них.



Фото предоставлено читателем

Фото необычной детской горки на улице Руссиянова выложили в группе во « ВКонтакте » жители Уручья. Кто и зачем заварил вход на горку — неизвестно.









Минск, улица Голодеда, 36. Лестница к пятому подъезду находится в плачевном состоянии — на фото видно, что она поддерживается (изнутри) кирпичиками.



Фото предоставлено читателем

Мачулищи, улица Молодежная, 14. Автор фото сообщает, что в прошлом году у них прорвало трубу. Прорыв устранили, а траншею зарыли так, что вода во время дождя стекает под дом.







Мозырь. Лестница к оживленному перекрестку на ул ице Ульяновской давно в плачевном состоянии. Нам сообщают, что п о ней ежедневно проходят сотни детей в школу, взрослых и мам с колясками.

Фото предоставлено читателем Жлобин, улица Козлова. У магазина сделали подсыпку, после дождя вода начала собираться на тротуаре. Строители позаботились о пешеходах: теперь люди могут не только пройти по тротуару, но и ноги помыть.

Фото предоставлено читателем Минск. Во дворе дома по улице Волгоградская, 41а, контейнеры для мусора постоянно стоят на проезжей части — их не закатывают на предназначенную для них площадку. На письменное обращение на 115.бел был дан следующий ответ (дословно): «Будет выполнено при условии выделения достаточного бюджетного финансирования к 30.09.2019…». Читатель иронизирует: «интересно, сколько денег должно быть выделено, чтобы убрать контейнеры с проезжей части? И зачем готовиться так долго к такому „сложному“ мероприятию?»



Фото предоставлено читателем

А вот еще один труднообъяснимый феномен: по улице Якубова, 6, в Минске ямы латают только с одной стороны дома.



Фото предоставлено читателем

Лида. Въезд во дворы по адресу: улица Притыцкого, 12, и ул. Сосновая, 10, за магазином «Павлинка». Люди жалуются на разбитую дорогу.





Лужи после дождя обычно быстро высыхают: вода уходит в ливневки, канавы. Но не везде. Вот как выходить людям из нескольких подъездов дома № 11 по улице Кривошеина в Бресте?



Фото предоставлено читателем

Лестница рядом с домом № 17 по улице Матусевича в Минске. Как по ней ходить родителям с детьми, пожилым людям и, не дай Бог, интуристам?



Фото предоставлено читателем

Дорога возле минской АЗС по улице Корженевского, 18а. Дорога так себе, зато разметка новая.



Фото предоставлено читателем

Поселок Дружный Пуховичского района, улица Чепика, 6, 11-й подъезд. Жильцы дома сообщают, что на первом этаже в ливневой трубе уже второй год не могут нормально залепить дырку, поэтому после дождя на площадке стоит вода. По телефону 115 говорят, что заявка по ремонту закрыта. И в самом деле, трубу пытались чем-то замазать, но не помогло. Получается, дырка есть, но ее как бы и нет.









Вот так выглядит тротуар рядом с домом № 5 по улице Машерова в агрогородке Слобода, что находится возле трассы М1. По тротуару не только ходят, но и активно катаются на велосипедах и самокатах дети и взрослые. И если днем заметить торчащую плитку еще можно, то в темное время суток шансов остаться невредимым на этой «полосе препятствий» практически не остается.



Фото предоставлено читателем

Дом 27 и дом 29 по улице Маршала Лосика в Минске. Канализационный колодец прикрыт деревянным щитом.



Фото предоставлено читателем

Но гораздо хуже ситуация с благоустройством улиц в районе Аэродром в Полоцке. Недоделки мелкие, но их очень много.





















































Минск, улица Гая, 18. После капитального ремонта не прошло и года, а у подъезда провалилась плитка. Читатель сообщил, что с декабря 2018 года его обращение находится «на контроле». Сроки устранения перенесли сначала из-за неблагоприятных погодных условий. Потом — «в связи с отсутствием специалистов».











Еще месяц назад убрали старый, видавший лучшие времена асфальт по улице Парковой в Пинске. Но вскоре после начала укладки нового то ли средств, то ли сил не хватило завершить задуманное до конца. Поэтому на месте снятого слоя уже образовались огромные ямы. Рабочие их засыпали, но эффекта от этого мало. В результате имеем дорогу в некоторых участках улицы намного более худшую, чем до начала обновления дороги.



Фото предоставлено читателем

Любой электрик вам скажет, что если не разбираешься в электрике, розетки лучше не трогать — «не чапай, бо лясне». Плиточник их и не трогал — оставил в «дупле». Автор фото утверждает, что видел такое в амбулатории в Сморгонском районе.



Фото предоставлено читателем

И, наконец, сенсация: 27 мая закрыта заявка на 115.бел по уборке снега!



Фото предоставлено читателем

А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным — присылайте фото нам на почту stroika@tutby.com с кратким описанием. Самые интересные мы опубликуем — трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными.

А если вы знаете примеры, когда после критики строители исправились — сообщайте нам об этом обязательно!