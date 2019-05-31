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81-летняя Джейн Фонда: «Современное общество не любит, когда женщины с морщинами говорят о сексе»
Источник материала: Tut.by
В преддверии выхода нового сезона сериала «Грейс и Фрэнки» на Netflix на
Джейн Фонда исполняет в сериале одну из главных ролей — Грейс. По сюжету сериала ее жизнь переплетается с жизнью Фрэнки, после того как мужья женщин объявляют, что любят друг друга и хотят пожениться.
В интервью журналистам издания Джейн Фонда высказалась на темы сексуального просвещения и секса после пятидесяти.
— Современное общество не любит, когда женщины с морщинами говорят о сексе. В свою очередь детям не нравится думать, что их родители «делают это». Но самая быстро увеличивающаяся демографическая группа в мире — пожилые женщины. И романтические фильмы с пожилыми людьми дают им надежду. Когда мне было чуть за сорок, я сказала, что хочу привнести облик пожилой женщины в культуру. Теперь ко мне подходят и говорят: «Спасибо, я вижу, что есть что-то впереди». Они говорят, что это дало им надежду.
Тем не менее актриса отметила, что в своем возрасте раздеваться перед камерами не хочет, а роль беззаботной Грейс довела ее до нервного срыва.
— Мне понадобилось много времени, чтобы выяснить мои отношения с этим персонажем. Я даже не осознавала, что персонаж из комедии может затронуть во мне что-то очень глубокое. Мне пришлось снова начать терапию и принимать антидепрессанты.
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В интервью журналистам издания Джейн Фонда высказалась на темы сексуального просвещения и секса после пятидесяти
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