81-летняя Джейн Фонда: «Современное общество не любит, когда женщины с морщинами говорят о сексе»

Источник материала: Tut.by

В преддверии выхода нового сезона сериала «Грейс и Фрэнки» на Netflix на обложке июньского журнала Hollywood Reporter появились актрисы Тиффани Хаддиш, Фиби-Уоллер-Бридж, Алекс Борштейн, Реджина Холл, Наташа Лионн, Майя Рудольф и Джейн Фонда, которой в декабре прошлого года исполнился 81 год.



Обложка Hollywood repoter

Джейн Фонда исполняет в сериале одну из главных ролей — Грейс. По сюжету сериала ее жизнь переплетается с жизнью Фрэнки, после того как мужья женщин объявляют, что любят друг друга и хотят пожениться.

В интервью журналистам издания Джейн Фонда высказалась на темы сексуального просвещения и секса после пятидесяти.

Фото: Hollywood reporter

— Современное общество не любит, когда женщины с морщинами говорят о сексе. В свою очередь детям не нравится думать, что их родители «делают это». Но самая быстро увеличивающаяся демографическая группа в мире — пожилые женщины. И романтические фильмы с пожилыми людьми дают им надежду. Когда мне было чуть за сорок, я сказала, что хочу привнести облик пожилой женщины в культуру. Теперь ко мне подходят и говорят: «Спасибо, я вижу, что есть что-то впереди». Они говорят, что это дало им надежду.

Тем не менее актриса отметила, что в своем возрасте раздеваться перед камерами не хочет, а роль беззаботной Грейс довела ее до нервного срыва.

— Мне понадобилось много времени, чтобы выяснить мои отношения с этим персонажем. Я даже не осознавала, что персонаж из комедии может затронуть во мне что-то очень глубокое. Мне пришлось снова начать терапию и принимать антидепрессанты.