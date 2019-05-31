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81-летняя Джейн Фонда: «Современное общество не любит, когда женщины с морщинами говорят о сексе»

01.06.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В преддверии выхода нового сезона сериала «Грейс и Фрэнки» на Netflix на обложке июньского журнала Hollywood Reporter появились актрисы Тиффани Хаддиш, Фиби-Уоллер-Бридж, Алекс Борштейн, Реджина Холл, Наташа Лионн, Майя Рудольф и Джейн Фонда, которой в декабре прошлого года исполнился 81 год.


Обложка Hollywood repoter

Джейн Фонда исполняет в сериале одну из главных ролей — Грейс. По сюжету сериала ее жизнь переплетается с жизнью Фрэнки, после того как мужья женщин объявляют, что любят друг друга и хотят пожениться.

В интервью журналистам издания Джейн Фонда высказалась на темы сексуального просвещения и секса после пятидесяти.

Фото: Hollywood reporter

— Современное общество не любит, когда женщины с морщинами говорят о сексе. В свою очередь детям не нравится думать, что их родители «делают это». Но самая быстро увеличивающаяся демографическая группа в мире — пожилые женщины. И романтические фильмы с пожилыми людьми дают им надежду. Когда мне было чуть за сорок, я сказала, что хочу привнести облик пожилой женщины в культуру. Теперь ко мне подходят и говорят: «Спасибо, я вижу, что есть что-то впереди». Они говорят, что это дало им надежду.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Cassie ♍ (@1cassietv) 24 Май 2019 в 3:24 PDT

Тем не менее актриса отметила, что в своем возрасте раздеваться перед камерами не хочет, а роль беззаботной Грейс довела ее до нервного срыва.

— Мне понадобилось много времени, чтобы выяснить мои отношения с этим персонажем. Я даже не осознавала, что персонаж из комедии может затронуть во мне что-то очень глубокое. Мне пришлось снова начать терапию и принимать антидепрессанты.

 
 
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В интервью журналистам издания Джейн Фонда высказалась на темы сексуального просвещения и секса после пятидесяти
 
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